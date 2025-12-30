Diebstahl in Gallenbach: Zwei Tatverdächtige nach Fahndung festgenommen

Aichach-Gallenbach — Am Montag, den 29. Dezember 2025, kam es gegen 15 Uhr im Aichacher Ortsteil Gallenbach zu einem Diebstahl in einer im Rohbau befindlichen Garage in der Straße „Quellenweg“. Zwei Männer im Alter von 36 und 24 Jahren wurden nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden die beiden Tatverdächtigen — beide polnische Staatsangehörige — von der 35-jährigen Bewohnerin eines Einfamilienhauses dabei überrascht, als sie verschiedene Werkzeuge aus der Garage entwendeten. Als die Frau die Männer ansprach, ergriffen diese zunächst die Flucht in unbekannte Richtung.

Mehrere Einsatzkräfte suchten umgehend den Nahbereich ab. Bereits kurze Zeit später konnten die Tatverdächtigen gestellt und festgenommen werden.

Da die Männer bei der Tat ein Messer mit sich geführt haben sollen, ermittelt die Polizei nun unter anderem wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen. Weitere Ermittlungen zur Tat und zu möglichen Zusammenhängen dauern an.