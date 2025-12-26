Newsletter
Samstag, Dezember 27, 2025
Landkreis Augsburg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

Presse Augsburg
Presse Augsburg

Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.

Am 25. Dezember zwischen 09:00 und 22:00 Uhr drang der Täter über den Wintergarten in das Haus ein. Die Hausbesitzer waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Beute: Uhren und Ketten

Nach aktuellem Kenntnisstand entwendete der Einbrecher drei Armbanduhren sowie mehrere Gold- und Silberketten. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Anzeige erstattet

Die Hausbesitzer bemerkten den Einbruch erst nach ihrer Rückkehr. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

