Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.

Am 25. Dezember zwischen 09:00 und 22:00 Uhr drang der Täter über den Wintergarten in das Haus ein. Die Hausbesitzer waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Beute: Uhren und Ketten

Nach aktuellem Kenntnisstand entwendete der Einbrecher drei Armbanduhren sowie mehrere Gold- und Silberketten. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Anzeige erstattet

Die Hausbesitzer bemerkten den Einbruch erst nach ihrer Rückkehr. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.