Feuerwerkskörper setzt Balkon in Kriegshaber in Brand: 20.000 Euro Schaden, Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Augsburg – In der Nacht zum Donnerstag, den 1. Januar 2026, brach auf einem Balkon in der Hertelstraße im Stadtteil Kriegshaber ein Feuer aus. Ursache war ein Feuerwerkskörper, der offenbar um Mitternacht auf dem Balkon landete und diesen in Brand setzte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Balkonbrand verursacht erheblichen Schaden

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein größeres Unglück verhindert werden.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.