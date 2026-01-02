Unregistriertes Motorrad mit falschem Kennzeichen nahe Augsburg aufgefunden: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, wurde ein verlassenes Motorrad auf einem Feldweg neben der Mühlhauserstraße in Augsburg-Hammerschmiede entdeckt. Eine derzeit unbekannte Person ließ das Fahrzeug dort zurück.

Motorrad ohne Zulassung entdeckt

Ein Passant meldete gegen 09:00 Uhr das Motorrad bei der Polizei. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen ist. Das am Motorrad befestigte Kennzeichen war zuvor als verloren gemeldet worden und gehört nicht zu dem Fahrzeug.

Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung eingeleitet. Zeugen, die vom 29. bis 30. Dezember 2025 Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.