Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Unregistriertes Motorrad mit falschem Kennzeichen nahe Augsburg aufgefunden: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unregistriertes Motorrad mit falschem Kennzeichen nahe Augsburg aufgefunden: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 30. Dezember 2025, wurde ein verlassenes Motorrad auf einem Feldweg neben der Mühlhauserstraße in Augsburg-Hammerschmiede entdeckt. Eine derzeit unbekannte Person ließ das Fahrzeug dort zurück.

Motorrad ohne Zulassung entdeckt

Ein Passant meldete gegen 09:00 Uhr das Motorrad bei der Polizei. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen ist. Das am Motorrad befestigte Kennzeichen war zuvor als verloren gemeldet worden und gehört nicht zu dem Fahrzeug.

Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung eingeleitet. Zeugen, die vom 29. bis 30. Dezember 2025 Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel