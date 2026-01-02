Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Jugendliche verursachen Sachschaden mit Feuerwerkskörpern in Augsburg-Hochzoll
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Jugendliche verursachen Sachschaden mit Feuerwerkskörpern in Augsburg-Hochzoll

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Friedrich-Deffner-Straße im Stadtteil Hochzoll wurde am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, ein Gewächshaus durch Feuerwerkskörper beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr, als zwei bislang unbekannte Jugendliche offenbar Feuerwerkskörper auf eine Terrasse warfen und dadurch ein Gewächshäuschen in Brand geriet.

Leichter Schaden durch Feuerwerkskörper

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 140 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um einen Fall von Sachbeschädigung, bei dem die Täter noch nicht gefasst wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 0821/323-2310 erreichbar.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel