Jugendliche verursachen Sachschaden mit Feuerwerkskörpern in Augsburg-Hochzoll

Augsburg – In der Friedrich-Deffner-Straße im Stadtteil Hochzoll wurde am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, ein Gewächshaus durch Feuerwerkskörper beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr, als zwei bislang unbekannte Jugendliche offenbar Feuerwerkskörper auf eine Terrasse warfen und dadurch ein Gewächshäuschen in Brand geriet.

Leichter Schaden durch Feuerwerkskörper

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 140 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um einen Fall von Sachbeschädigung, bei dem die Täter noch nicht gefasst wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg Ost zu wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 0821/323-2310 erreichbar.