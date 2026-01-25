Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Ein 21-jähriger Autofahrer wollte von der Straße „Krautgarten“ kommend die St 2027 überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden Pkw, der in Richtung Lauterbach unterwegs war. In der Mitte der Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge.

Verletzte und Sachschaden

Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge rund 30 Meter weit geschleudert. Der 21-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Der 40-jährige Fahrer des anderen Pkw wurde mittelschwer verletzt, seine 38-jährige Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Sperrung und Zeugenaufruf

Die Staatsstraße war für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt. Bislang sind keine unbeteiligten Unfallzeugen bekannt. Die Polizeiinspektion Rain bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09090/7007-0 zu melden