type here...
Brand in Einfamilienhaus in Fürstenzell: Zwei Leichtverletzte durch Rauchentwicklung
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Einfamilienhaus in Fürstenzell: Zwei Leichtverletzte durch Rauchentwicklung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Sonntagmorgen, den 25. Januar 2026, ereignete sich in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Bad Höhenstadt, Fürstenzell, ein Brand. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Feuerwehren im Einsatz

Gegen 04:35 Uhr wurden die Bewohner des Hauses durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits Flammen und eine starke Rauchentwicklung in einem Raum ausgebreitet. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig und selbstständig verlassen. Die alarmierten Feuerwehren aus Fürstenzell, Neukirchen am Inn und Bad Höhenstadt waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen, wodurch ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert wurde.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Beide verletzten Personen wurden zur Sicherheit aufgrund von eingeatmetem Rauch ärztlich versorgt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt eines elektronischen Gerätes die Brandursache sein. Weitere Untersuchungen sind jedoch noch im Gange.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
FC Augsburg

Historischer Coup in München: FC Augsburg dreht Spiel beim FC Bayern

0
Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der...
Polizei & Co

Polizei entdeckt illegale Glücksspielrunde in Lechhausen: 19 Personen festgenommen, Einsatzkräfte sichern Bargeld und Wertgegenstände

0
Augsburg - In der Nacht vom 14. auf den...
Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Neueste Artikel