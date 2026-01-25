Brand in Einfamilienhaus in Fürstenzell: Zwei Leichtverletzte durch Rauchentwicklung

Am frühen Sonntagmorgen, den 25. Januar 2026, ereignete sich in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Bad Höhenstadt, Fürstenzell, ein Brand. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Feuerwehren im Einsatz

Gegen 04:35 Uhr wurden die Bewohner des Hauses durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits Flammen und eine starke Rauchentwicklung in einem Raum ausgebreitet. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig und selbstständig verlassen. Die alarmierten Feuerwehren aus Fürstenzell, Neukirchen am Inn und Bad Höhenstadt waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen, wodurch ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert wurde.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Beide verletzten Personen wurden zur Sicherheit aufgrund von eingeatmetem Rauch ärztlich versorgt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt eines elektronischen Gerätes die Brandursache sein. Weitere Untersuchungen sind jedoch noch im Gange.