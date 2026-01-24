Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der Überraschungen der Bundesliga-Saison gesorgt. Beim FC Bayern München feierte der FCA einen viel umjubelten 2:1-Auswärtssieg und fügte dem Rekordmeister die erste Saisonniederlage zu. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Robin Fellhauer: „Wir haben uns einen klaren Plan überlegt – umso schöner, dass der heute aufgegangen ist. Es war der pure Wille jedes Einzelnen, der uns getragen hat. Auch nach dem Rückstand haben wir weitergemacht und nicht aufgehört, an uns zu glauben. Heute dürfen wir uns freuen über das, was wir erreicht haben. Ab morgen richten wir den Blick aber wieder nach vorne und starten konzentriert in die Vorbereitung auf St. Pauli.“

Alexis Claude-Maurice: „Es war nicht einfach, aber wir hatten den festen Glauben, dass wir das schaffen können. Uns war klar, dass wir als Team zusammenhalten und geduldig auf unsere Chancen warten müssen – und genau die haben wir dann auch genutzt. Wir wussten, wie wichtig die drei Punkte für uns sind und freuen uns einfach, dass wir sie jetzt mit nach Augsburg nehmen. Genau so müssen wir nächste Woche weitermachen.“

Keven Schlotterbeck: „Man kann im Moment einfach nur stolz auf die Mannschaft sein. Wir haben unseren Weg konsequent durchgezogen und uns diesen Erfolg hart erarbeitet. Trotzdem wissen wir genau, wo wir stehen – wir wollen und müssen weiter Punkte sammeln. Der Sieg hat uns dafür zusätzlich Selbstvertrauen gegeben. Mit diesem Rückenwind gehen wir ins nächste Spiel.“

Arthur Chaves: „Ich bin überglücklich und finde kaum Worte, um meine Gefühle auszudrücken. Ich bin gerade einmal knapp zwei Tage hier in Augsburg – und wir gewinnen direkt in München! Das fühlt sich an wie ein Märchen. Wir hatten enormen Druck auf dem Platz, aber schon in der Halbzeit haben wir gespürt: Heute ist etwas möglich – zusammen als Team! Es ist einfach unglaublich und zeigt mir noch einmal mehr, wie fantastisch es ist, mit dem FCA in meine neue Aufgabe zu starten.“

Han-Noah Massengo: „Es war ein hartes Spiel, aber wir haben unser Bestes gegeben und sind jetzt einfach nur glücklich. Wir haben drei Punkte hier geholt – das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Auch ein Tor zu schießen fühlt sich gut an, aber es war in erster Linie eine echte Teamleistung. Wir wollten kompakt stehen und, sobald sich eine Chance ergeben hat, mutig nach vorne spielen – genau das hat heute funktioniert.“

Finn Dahmen: „Nach ein paar Spielen mit unglücklichen Spielverläufen sind wir dennoch mutig nach München gefahren und haben an unsere Chance geglaubt. Das hat man von Beginn an auf dem Platz gesehen. Unser Auftreten war richtig gut. Nach einem Rückstand sind in München schon viele Teams zusammengebrochen – wir heute aber nicht. Wir hatten eine gewisse Leichtigkeit und den Mut, hier etwas mitzunehmen. Unser Glaube ist von Minute zu Minute gewachsen. Ein großes Kompliment an das gesamte Team. Der Sieg gibt uns ein sehr gutes Gefühl für die kommenden Wochen.“

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): „Wir haben heute sehr gut verteidigt. Wichtig war uns dabei aber auch, dass wir nicht nur tief hinten drinstehen, sondern auch aktiv agieren. Vor allem in der zweiten Halbzeit ist es uns gelungen, auf unterschiedlichen Höhen zu verteidigen und so den Rhythmus der Bayern immer wieder zu brechen. Ich glaube, die Mannschaft ist im Laufe des Spiels daran gewachsen und hat zunehmend geglaubt, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Das ist uns gelungen und mit ein bisschen mehr Konsequenz hätten wir am Ende vielleicht sogar noch ein oder zwei Tore mehr erzielen können.“

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): „Erst einmal Glückwunsch an den FC Augsburg. Die Bundesliga ist keine einfache Liga – das haben wir heute wieder gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir stabil, vielleicht nicht unglaublich kreativ, aber insgesamt gut im Spiel. Dann haben wir eine gute Ausgangsposition aus der Hand gegeben und konnten zum Schluss nicht mehr genug Energie aufbringen. Augsburg hat das vor allem in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht. Trotzdem haben wir bis zum Ende gekämpft. Das gehört zum Fußball dazu, jetzt geht es darum, die richtige Reaktion zu zeigen.“