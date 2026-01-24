type here...
Zwei Demonstrationen in Nürnberg: Polizeiaufgebot sichert friedlichen Verlauf trotz Protesten
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am heutigen Samstag fanden in Nürnberg zwei mobile Demonstrationen statt, die zahlreiche Polizeikräfte auf den Plan riefen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Kundgebung “Unser N-Wort ist Nazi”

Gegen 13:00 Uhr sammelten sich rund 40 Teilnehmer zur Kundgebung mit dem Titel “Unser N-Wort ist Nazi” am Hallplatz. Zeitgleich fanden sich in unmittelbarer Nähe etwa 120 Personen zu Gegenprotesten ein. Um 13:50 Uhr startete der Demonstrationszug, der sich auf der angemeldeten Route durch die Nürnberger Innenstadt bewegte. Trotz Versuchen von Gegendemonstranten, den Zug durch Sitzblockaden zu stören, konnte dieser weitgehend ungehindert stattfinden.

Nach der Rückkehr zum Hallplatz endete die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung gegen 15:30 Uhr.

Kundgebung gegen Angriffe auf Kurden

Die zweite Versammlung mit dem Titel „Angriffe auf Kurden in Syrien und Iran“ begann um 16:00 Uhr am Aufseßplatz. Für diese Demonstration versammelten sich in der Spitze rund 5000 Teilnehmer, die durch die Nürnberger Südstadt und Innenstadt zogen. Diese Veranstaltung verlief ohne größere Zwischenfälle.

Polizeilicher Einsatz

Verstöße im Zusammenhang mit den beiden Demonstrationen werden nachträglich von der Kriminalpolizei Nürnberg geprüft. Koordiniert wurde der Einsatz von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit Unterstützung der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Nürnberger Verkehrspolizei.

Erstellt durch: Janine Mendel

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel