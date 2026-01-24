type here...
16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige Schüler Admian Seferovic vermisst. Die Aschaffenburger Polizei ist intensiv auf der Suche nach dem Jugendlichen und setzt nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Admian Seferovic verließ am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr seine elterliche Wohnung in der Hauptstraße, erschien jedoch nicht in der Schule. Seit diesem Zeitpunkt fehlt jede Spur von ihm. Die Polizei hofft nun auf Unterstützung von Bürgern, die möglicherweise relevante Informationen haben.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • Schlanke Statur
  • Schwarze längere Haare
  • Längliches Gesicht und dunkle Augen
  • Vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Jogginghose und einem schwarz-grünen Scout-Rucksack

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

