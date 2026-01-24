FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

FC AugsburgWeniger als 1 Min.LesezeitFC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”Von Presse Augsburg24. Januar 2026FacebookTwitterPinterestWhatsApp Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen den FC Augsburg. AnzeigePresse AugsburgNewsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.Meistgelesen Polizei & CoAugsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen 22. Januar 2026 0 Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren... Polizei & CoGroßeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht 22. Januar 2026 0 Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im... FC AugsburgHistorischer Coup in München: FC Augsburg dreht Spiel beim FC Bayern 24. Januar 2026 0 Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der... FC AugsburgFC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht” 24. Januar 2026 0 Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen... Polizei & CoPolizeibericht Augsburg und Region vom 23.01. 2026 23. Januar 2026 0 Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heuteNeueste ArtikelLottozahlen vom Samstag (24.01.2026) Vermischtes 24. Januar 2026 Zwei Demonstrationen in Nürnberg: Polizeiaufgebot sichert friedlichen Verlauf trotz Protesten Polizeipräsidium Mittelfranken 24. Januar 2026 16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise Polizeipräsidium Unterfranken 24. Januar 2026 Wieder tödliche Schüsse bei “ICE”-Einsatz in den USA Vermischtes 24. Januar 2026 Rüstungsexporte nach Israel wieder stark gestiegen Politik & Wirtschaft 24. Januar 2026