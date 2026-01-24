Historischer Coup in München: FC Augsburg dreht Spiel beim FC Bayern

Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der Überraschungen der Bundesliga-Saison gesorgt. Beim FC Bayern München feierte der FCA einen viel umjubelten 2:1-Auswärtssieg und fügte dem Rekordmeister die erste Saisonniederlage zu. Nach einem 0:1-Rückstand zur Pause bewiesen die Augsburger Moral, Geduld und Effizienz – und belohnten sich spät für einen starken Auftritt.

Vor 75.000 Zuschauern und davon rund 4.000 mitgereisten Augsburgern in der Allianz Arena übernahmen zunächst die Bayern die Spielkontrolle. Augsburg stand kompakt, musste aber in der 23. Minute dennoch den Rückstand hinnehmen, als Hiroki Ito nach einer Ecke per Kopf traf. In der Folge hatte der FCB weitere Möglichkeiten, doch der FCA überstand die Drangphase mit etwas Glück und großem Einsatz. Besonders Keeper Finn Dahmen hielt sein Team mit mehreren Paraden im Spiel. Kurz vor der Pause hätten die Augsburger sogar ausgleichen können, doch Robin Fellhauer traf nach einem Konter nur die Latte.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FCA deutlich mutiger. Die Mannschaft glaubte sichtbar an ihre Chance und setzte die Bayern immer wieder unter Druck. Die Belohnung folgte in der 75. Minute: Nach einer Ecke von Mert Kömür setzte sich der heute erstmal für Augsburg spielende Innenverteidiger Arthur Chaves im Zentrum durch und köpfte zum verdienten 1:1 ein.

Augsburg blieb dran – und schlug erneut zu. Nur sechs Minuten später dribbelte sich Dimitrios Giannoulis auf der linken Seite durch und legte ins Zentrum, wo Han-Noah Massengo die Übersicht behielt und eiskalt zum 2:1 vollstreckte. Die Allianz Arena verstummte, während der Augsburger Gästeblock explodierte.

In der Schlussphase warf Bayern alles nach vorn, scheiterte aber mehrfach – unter anderem an der Latte. So brachte der FCA den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen der größten Auswärtssiege der Vereinsgeschichte.

Bereits vor dem Anpfiff setzten beide Teams ein gemeinsames Zeichen. Im Rahmen der Initiative „!Nie wieder!“ versammelten sich die Spieler hinter einem Banner, um an die Verbrechen der NS-Diktatur zu erinnern und ein klares Signal gegen das Vergessen zu senden.

Für den FC Augsburg ist dieser Sieg weit mehr als nur drei Punkte: Er ist ein starkes Ausrufezeichen – sportlich wie mental – und dürfte dem Team zusätzlichen Rückenwind für die nächsten Aufgaben geben. Kommende Woche geht es für den FCA mit einem Heimspiel gegen St. Pauli weiter (Samstag, 31. Januar, 15.30 Uhr).