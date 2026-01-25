Schwabmünchen | Frontalkollision auf der Südspange fordert mehrere Verletzte

Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Südspange ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 84-jähriger Autofahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Verletzte und Ermittlungen

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw, eine 52-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann, wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.