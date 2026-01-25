type here...
Symbolbild
Polizei & CoLandkreis Augsburg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Schwabmünchen | Frontalkollision auf der Südspange fordert mehrere Verletzte

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Südspange ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 84-jähriger Autofahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Verletzte und Ermittlungen

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Universitätsklinikum Augsburg eingeliefert. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Pkw, eine 52-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann, wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
FC Augsburg

Historischer Coup in München: FC Augsburg dreht Spiel beim FC Bayern

0
Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der...
Polizei & Co

Polizei entdeckt illegale Glücksspielrunde in Lechhausen: 19 Personen festgenommen, Einsatzkräfte sichern Bargeld und Wertgegenstände

0
Augsburg - In der Nacht vom 14. auf den...
Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Neueste Artikel