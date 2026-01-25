BG Leitershofen/Stadtbergen setzt Erfolgsserie gegen Ludwigsburg fort

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen bleibt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Mit dem 82:75-Auswärtssieg bei der Porsche BBA Ludwigsburg feierten die Kangaroos am Samstag ihren dritten Erfolg in Serie und verbesserten sich auf Rang fünf der Tabelle. Der Abstand zu den direkten Play-off-Konkurrenten ist minimal – die Spannung im Saisonendspurt steigt spürbar.

Beide Teams mussten auf wichtige Spieler verzichten, was sich zunächst stärker bei den Gastgebern bemerkbar machte. Ludwigsburg erwischte zwar den besseren Start, doch nach der ersten Führung übernahm Leitershofen zunehmend die Kontrolle. Angeführt von Clint Hamann, der per Dunking die erste Gästeführung erzielte, banden die Kangaroos ihre Center clever ein und nutzten ihre körperliche sowie spielerische Überlegenheit konsequent aus. Der Lohn war eine 25:20-Führung nach dem ersten Viertel.

Defensive als Schlüssel zum Erfolg

Im zweiten Abschnitt baute die BG ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf zehn Punkte aus. Eine konzentrierte Defensivleistung prägte das Spiel der Gäste, ehe eine kurze Schwächephase kurz vor der Pause Ludwigsburg wieder heranbrachte. Mit einem knappen 42:38 ging es in die Halbzeit.

Vorentscheidung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Leitershofen hochkonzentriert. Ein starker 9:1-Lauf zum Auftakt des dritten Viertels sorgte für klare Verhältnisse. Nun fanden auch die Distanzwürfe ihr Ziel, während die Abwehr weiterhin kaum etwas zuließ. Nach 30 Minuten führten die Kangaroos deutlich mit 63:48 – die Vorentscheidung war gefallen.

Ludwigsburg kämpft, Leitershofen bleibt souverän

Im Schlussviertel hielten die Gäste den Vorsprung zunächst konstant. Als Brian Dawson per Dreier auf 76:61 stellte, rückte sogar der direkte Vergleich in Reichweite. Doch Ludwigsburg stemmte sich gegen eine höhere Niederlage und verkürzte durch starke Einzelaktionen von Danziger, Feneberg und dem talentierten 16-jährigen Yohann Tchouaffe nochmals. Am verdienten Sieg der Kangaroos änderte das jedoch nichts.

Blick nach vorne: Heiße Phase der Saison

Nach einem spielfreien Wochenende geht es für Leitershofen am 7. Februar in Erfurt weiter. Es folgen weitere Schlüsselspiele gegen Speyer, Spitzenreiter Coburg und Oberhaching sowie Auswärtspartien in Dresden, Langen und Frankfurt. Die Ausgangslage verspricht einen spannenden Endspurt im Kampf um die Play-off-Plätze – mit einigen Highlights für die Fans.