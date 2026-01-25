type here...
Foto: BF Augsburg
Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zu einem Brand der Stufe 3 mit Menschenrettung in die Schellingstraße nach Lechhausen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten eine Mutter und ihre zwei Kleinkinder die stark verqualmte Wohnung bereits selbstständig verlassen. Die drei Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht. Es bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Der Brandherd befand sich in der Küche der Wohnung. Die Berufsfeuerwehr Augsburg übernahm die Löscharbeiten unter Atemschutz mit einem C-Druckluftschaumrohr. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom hochgiftigen Brandrauch befreit.

Durch den Einsatz eines sogenannten Rauchvorhangs sowie eines weiteren Hochleistungslüfters blieb das Treppenhaus während der gesamten Dauer der Löscharbeiten rauchfrei. Eine Gefahr für andere Hausbewohner bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Küche der betroffenen Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Familie kam vorübergehend bei Bekannten unter. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens durch Brand- und Rauchgaseinwirkung liegen bislang nicht vor.

Insgesamt waren 26 Feuerwehrangehörige mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

