Polizeibericht Augsburg und Region vom 25.01.2026

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Fahrrads

Am Freitag (23.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec in der Lützowstraße.

In der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Haibike. Dieses war vor einem Gasthof versperrt abgestellt. Der entstandene Beuteschaden befindet sich im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Augsburg – Polizei ermittelt nach Betrug

Im Zeitraum von Donnerstag (22.01.2026) bis Freitag (23.01.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 43-jährige Frau um einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die 43-Jährige erhielt am Donnerstag eine E-Mail. In der E-Mail forderte der Unbekannte die 43-Jährige auf, ihre Daten für ihr Online-Banking anzugeben. Am Freitag erhielt die 43-Jährige einen Anruf von dem Unbekannten. Dieser forderte die Frau auf, diverse Transaktionsnummern zu bestätigen, um unberechtigte Abbuchungen angeblich Rückgängig zu machen. Durch das Bestätigen wurden Sofortüberweisungen ausgeführt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Geldbereich.

Die 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug gegen den unbekannten Täter. Die Polizei warnt in solchen Fällen:

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei Ihrer Bank.

Melden Sie den Vorfall der Polizei.

Innenstadt – Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag (24.01.2026) fuhr ein 32-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto in der Jakoberstraße und verursachte dort einen Verkehrsunfall. Der 32-Jährige sowie der Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 03.30 Uhr war der 32-Jährige mit seinem Auto in der Jakoberstraße Kurvenbereich unterwegs. Dort kam er offenbar von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Pfeiler. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wer von über 1,5 Promille.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei ihm.

Am Fahrzeug entstand offenbar ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – infolge von Alkohol und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 32-Jährigen.

Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Am Freitag (23.01.2026) war ein 33-jähriger Autofahrer in der Schillstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 33-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei den 33-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 33-Jährigen.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche und kroatische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Am Freitag (23.01.2026) bemerkte eine Polizeistreife ein Auto mit falschen Kennzeichen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Gegen 16.30 Uhr stellten die Beamten den geparkten Mercedes mit abgelaufener Hauptuntersuchung fest. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen offenbar unerlaubt verändert worden. Der Mercedes war bereits außer Betrieb gesetzt.

Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung gegen die 50-Jährige Halterin.

Die 50-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Freitag (23.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem 16-Jährigen im Gablinger Weg.

Gegen 23.30 Uhr gerieten der Unbekannte und der 16-Jährige offenbar in eine Auseinandersetzung. Hierbei kam es zu einem Schlag, wodurch der 16-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 190cm, etwa 120 kg, vermeintlich südosteuropäische Herkunft

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 16-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.