Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.01.2026

Oberhausen – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss
Am Dienstag (27.01.2026) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Donauwörther Straße.
Gegen 16.15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, wie ein Mann während der Autofahrt offenbar Alkohol konsumierte. Die Beamten stoppten den Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille.
Deswegen wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
Der 52-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss
Am Dienstag (27.01.2026) war ein 27-jähriger Autofahrer in der Zollernstraße unterwegs.
Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Kokain.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
Der 27-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Abend endet im Arrest
Am Dienstag (27.01.2026) beleidigte ein 42-jähriger Mann Polizeibeamten in der Viktoriastraße.
Gegen 23.00 Uhr randalierte der 42-Jährige in dem Bereich der Viktoriastraße und flüchtete anschließend. Eine Polizeistreife stellte den 42-Jährigen im Rahmen der Fahndung. Bei der Kontrolle beleidigte der Mann die Beamten durchgehend und war äußerst aggressiv. Nachdem sich der 42-Jährige nicht beruhigen ließ und keinerlei Einsicht zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann.
Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei stoppt Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte
Am Montag (26.01.2026) war ein 64-jähriger Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte in der Volkhartstraße unterwegs.
Gegen 09.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Lkw. Der Fahrer hatte die Fahrerkarte nicht benutzt und die Ladung nicht gesichert. Zudem befand sich keine vorschriftsmäßige Bereifung am Lkw.
Die Weiterfahrt wurde anschließend unterbunden.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz.
Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
REGION
B2/FR Süden, Merching, Ecke Am Lerchenberg – Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessungen: Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
Am Mittwoch (28.01.26) führten die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg und die Polizeiinspektion Friedberg an der B2 (Ecke Am Lerchenberg, Fahrtrichtung Süden) eine Schwerpunktkontrolle mit Geschwindigkeitsmessungen durch. Ziel der Maßnahme war die Verringerung schwerer Verkehrsunfälle und die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer — insbesondere für sicheres Verhalten auf Landstraßen.
Ergebnisse im Überblick:
Drei Fahrerinnen/Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt:
44‑jährige Fahrerin: Nicht‑EU‑Fahrerlaubnis wurde nicht fristgerecht umgeschrieben (Fahren ohne Fahrerlaubnis).
53‑jähriger Fahrer aus Polen: Vorlage eines ungültigen Führerscheins.
39‑jähriger Fahrer: Verwendung nicht zugelassener Kennzeichen; gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 € einbehalten.
Weitere festgestellte Verstöße:
Nicht verwendete Kindersicherung in einem Fahrzeug (Ordnungswidrigkeit).
Drei Fahrzeugführer führten ihren Führerschein nicht mit.
Vier Geschwindigkeitsverstöße wurden durch die technische Überwachung registriert.
Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg betont, dass regelmäßige Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Sie appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Vorschriften zu beachten — insbesondere die angepasste Geschwindigkeit auf Landstraßen und die korrekte Sicherung von Kindern.
Friedberg – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Am Dienstag (27.01.2026) beschädigte ein weißer Transporter das Auto einer 45-Jährigen auf der Staatsstraße AIC 25 von Derching in Richtung Friedberg.
Gegen 11.30 Uhr fällt während der Fahrt eine Eisplatte eines weißen Transporters auf das Auto der 45-Jährigen. Dadurch wurde der Frontstoßfänger beschädigt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/ 323-1710 entgegen.
