Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.01.2026

Lechhausen – Polizei nimmt Ladendiebe fest

Am Montag (26.01.2026) entwendeten ein 43-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Straße „Steinerne Furt“.

Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes den Mann, als dieser an einer Selbstbezahlkasse waren scannte und an die anwesende Frau übergab. Anstelle der gekauften Waren scannte der Mann jedoch bewusst bei jedem Artikel einen anderen Barcode. Die beiden Personen bezahlten daraufhin eine zweistellige Summe, obwohl der Warenwert deutlich höher und im dreistelligen Bereich ausfiel.

Der Mitarbeiter erkannte die Betrugsmasche und hielt den 43-Jährigen sowie die 51-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die Tatverdächtigen.

Der Mann und die Frau besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstahl

Am Montag (26.01.2026) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine Handtasche samt Inhalt einer 86-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Augsburger Straße.

Gegen 14.30 Uhr legte die Frau ihre Handtasche in einen Einkaufskorb. Die Frau bemerkte nicht, dass die beiden unbekannten Täter diese herausnahmen und den Supermarkt verließen.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls einer Handtasche.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:

Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen Sie sie irgendwo auf.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Oberhausen – Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Am Montag (26.01.2026) war ein 44-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Stuttgarter Straße unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr hielt eine Polizeistreife den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis besaß, die schon längere Zeit nicht mehr gültig war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 44-jährige Autofahrer besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei verhindert Fahrraddiebstahl

Am Dienstag (27.01.2026) verhinderte die Polizei den Diebstahl eines Fahrrads am Königsplatz durch einen 60-jährigen Mann.

Gegen 00.45 Uhr konnte die Polizei den Mann stoppen, ein Fahrradschloss aufzubrechen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Der 60-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei rettet hilflose Person

Am Dienstag (27.01.2026) befand sich in der Straße „Hoher Weg“ ein 36-Jähriger wegen Alkohol- und Rauschgiftkonsums in einer hilflosen Lage.

Der Streifenbesatzung fiel gegen 02:30 Uhr ein Mann auf, der bei extremer Kälte am Boden lag und offensichtlich Hilfe benötigte. Im Beisein der Polizeibeamten verlor der Mann wiederkehrend sein Bewusstsein und wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten Drogen bei dem Mann sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Montag (26.01.2026) kam es in einer Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 32-Jährigen.

Gegen 09.00 Uhr bedrohte der 24-jährige Mann den Mitanwohner mit einem Messer. Anschließend gerieten die beiden Männer ohne Waffen aneinander und verletzten sich gegenseitig.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 24-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Der 32-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Polizei nimmt Person nach Handel mit Betäubungsmittel fest

Am Montag (26.01.2026) beobachteten Polizeibeamte einen 21-Jährigen bei einem Drogenhandel im Krautgartenweg.

Gegen 17.30 Uhr verkaufte der 21 Jahre alte Mann augenscheinlich Drogen an eine andere Person. Die Polizei kontrollierte den 21-Jährigen und stellte die Drogen sicher.

Der Polizei ermittelt nun u.a. wegen Handel mit Betäubungsmittel.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.