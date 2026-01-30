Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.01.2026

Hochfeld – Polizei ermittelt nach Raubdelikt
Am Donnerstag (29.01.2026) kam es durch einen unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Schertlinstraße zu einem Raub mit einer Schusswaffe.
Gegen 20.20 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zum Supermarkt. Dort überraschte er die beiden Angestellten, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte Geld.
Nachdem ihm Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich ausgehändigt wurde, flüchtete der unbekannte Täter.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Raubes.
Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Lechhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein 45-jähriger Mann in der Schillstraße den Außenspiegel eines Autos.
Gegen 17.30 Uhr schlug ein 45-Jähriger gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos und verletzte sich dabei selbst. Ein Anwohner beobachtete ihn dabei, wie dieser in eine nahegelegene Wohnung flüchtete.
Die Polizei konnte aufgrund der Schilderung den Mann mit einer augenscheinlich zusammenhängenden Verletzung an der Hand antreffen.
Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Sachbeschädigung.
Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Am Samstag (24.01.2026), 14.00 Uhr auf Sonntag (25.01.2026), 20.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Garagentor in der Yorckstraße.
Augenscheinlich wurde das Garagentor durch einen unbekannten Täter angefahren und dabei eingedrückt.
Das Tor kann deswegen nicht mehr geöffnet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweises nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Oberhausen – Polizei ermittelt nach Steinewerfer
Am Donnerstag (29.01.2026) warfen drei unbekannte Jugendliche einen Stein von der Brücke in der Thomas-Breit-Straße auf ein Auto.
Eine 40-Jährige Autofahrerin fuhr von der Hirblinger Straße in Richtung Thomas-Breit-Straße, als drei männliche Jugendliche von der Brücke einen Stein herunterwarfen. Der Stein schlug auf der Windschutzscheibe des Autos ein.
Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten keine Personen angetroffen werden.
Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.
Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Innenstadt – Rauchentwicklung an Schule
Am Donnerstag (29.01.2026) zündeten zwei 13-jährige in einer Schule am Gallusplatz eine Rolle Toilettenpapier an.
Gegen 10.00 Uhr brannten die beiden Schüler in einem Waschraum Toilettenpapier ab und beschädigten eine Plastikfolie einer Trennwand.
Durch die Rauchentwicklung wurden Schüler und das Lehrerkolleg auf die Feuerspielerei aufmerksam.
Die glimmende Rolle Toilettenpapier konnte durch einen Lehrer gelöscht werden. Durch die Rauchentwicklung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler.
Die Eltern der beiden Kinder wurden informiert.
REGION
Dillingen a.d. Donau – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein Unbekannter in der Straße „Am Südend“ ein Zaunelement.
Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 08.30 Uhr beschädigt augenscheinlich ein Autofahrer ein Zaunelement. Aufgrund der Beschädigung lässt sich dieses nicht mehr schließen.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens des Unfallorts.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen a.d. Donau unter der Telefonnummer 09071/57-0 entgegen.
Höchstädt a.d. Donau – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein unbekannter, männlicher Täter zwei Autos am Josef-Weiß-Ring.
Gegen 22.30 Uhr randalierte ein Mann in der Straße und beschädigte dabei augenscheinlich zwei Autos. Unter anderem zerstörte er eine Autoscheibe. Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen a.d. Donau unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
Landkreis Donau Ries / Oettingen in Bayern – Täterfestnahme nach erfolgreichem Anlagebetrug
Im Zeitraum von Anfang Dezember 2025 bis Ende Januar 2026 kam es zu einem Anlagebetrug zum Nachteil einer 62-jährigen Frau aus einer Gemeinde bei Oettingen.
Die Frau nahm auf Grund eines Werbevideos im Internet von sich aus Kontakt zu unbekannten Tätern auf. Diese versprachen ihr eine hochverzinste Geldanlage und die Frau begann, mehrere Geldbeträge zu investieren.
Im weiteren Verlauf übten die Täter nunmehr Druck auf die Frau aus und überredeten sie zu einer Übergabe von Bargeld. Ende Januar übergab die Frau in ihrer Gemeinde einem unbekannten Abholer daraufhin eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld. Nach dieser Übergabe drängte der unbekannte Täter die Frau zu einer weiteren Übergabe mit einer höheren Summe.
Mittlerweile hatte sich die Frau jedoch an die Polizei gewandt und es gelang es den Beamten der Kriminalpolizei Dillingen in Zusammenarbeit mit der PI Nördlingen die fingierte Übergabe zu nutzen, um zwei tatverdächtige Personen vor Ort festzunehmen. Hierbei handelte es sich um einen 26 Jahre alten Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, sowie einen 18 Jahre alten Mann, welcher ebenfalls die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt. Die beiden Männer wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.
Der Geschädigten ist letztlich ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Durch die Festnahme der beiden Tatverdächtigen konnte ein weiterer Schaden in ähnlicher Höhe abgewendet werden. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen.
Die Polizei empfiehlt in diesem Bereich:
Seien Sie skeptisch bei Werbung im Internet.
Lassen Sie sich nicht auf recht neue Anlageplattformen ein.
Prüfen Sie diese z. B. bei Suchmaschinen durch die Frage „Was ist NAME DER ANLAGEPLATTFORM“ – dann werden häufig schon Warnungen angezeigt.
Erlauben sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC oder ihr Handy.
Wenn Sie unter Druck gesetzt werden – liegt sicher ein Betrug vor.
