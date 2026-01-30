Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.01.2026

Hochfeld – Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Am Donnerstag (29.01.2026) kam es durch einen unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Schertlinstraße zu einem Raub mit einer Schusswaffe.

Gegen 20.20 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zum Supermarkt. Dort überraschte er die beiden Angestellten, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Nachdem ihm Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich ausgehändigt wurde, flüchtete der unbekannte Täter.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Raubes.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein 45-jähriger Mann in der Schillstraße den Außenspiegel eines Autos.

Gegen 17.30 Uhr schlug ein 45-Jähriger gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos und verletzte sich dabei selbst. Ein Anwohner beobachtete ihn dabei, wie dieser in eine nahegelegene Wohnung flüchtete.

Die Polizei konnte aufgrund der Schilderung den Mann mit einer augenscheinlich zusammenhängenden Verletzung an der Hand antreffen.

Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Sachbeschädigung.

Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Samstag (24.01.2026), 14.00 Uhr auf Sonntag (25.01.2026), 20.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Garagentor in der Yorckstraße.

Augenscheinlich wurde das Garagentor durch einen unbekannten Täter angefahren und dabei eingedrückt.

Das Tor kann deswegen nicht mehr geöffnet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweises nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Steinewerfer

Am Donnerstag (29.01.2026) warfen drei unbekannte Jugendliche einen Stein von der Brücke in der Thomas-Breit-Straße auf ein Auto.

Eine 40-Jährige Autofahrerin fuhr von der Hirblinger Straße in Richtung Thomas-Breit-Straße, als drei männliche Jugendliche von der Brücke einen Stein herunterwarfen. Der Stein schlug auf der Windschutzscheibe des Autos ein.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten keine Personen angetroffen werden.

Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion West unter der 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt – Rauchentwicklung an Schule

Am Donnerstag (29.01.2026) zündeten zwei 13-jährige in einer Schule am Gallusplatz eine Rolle Toilettenpapier an.

Gegen 10.00 Uhr brannten die beiden Schüler in einem Waschraum Toilettenpapier ab und beschädigten eine Plastikfolie einer Trennwand.

Durch die Rauchentwicklung wurden Schüler und das Lehrerkolleg auf die Feuerspielerei aufmerksam.

Die glimmende Rolle Toilettenpapier konnte durch einen Lehrer gelöscht werden. Durch die Rauchentwicklung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler.

Die Eltern der beiden Kinder wurden informiert.

