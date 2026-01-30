FC Augsburg verlängert Vertrag mit Jeffrey Gouweleeuw

Der FC Augsburg und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw gehen ihren gemeinsamen Weg weiter. Der Vertrag mit dem 34-jährigen Niederländer, der derzeit nach einer Innenbandverletzung an seinem Comeback arbeitet, wurde vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

Gouweleeuw wechselte im Januar 2016 vom niederländischen Klub AZ Alkmaar zum FCA und absolvierte seitdem 278 Pflichtspiele (sieben Tore) für die Fuggerstädter. Dabei stand er in 263 Bundesliga-Partien sowie 15 DFB-Pokalspielen auf dem Platz. Dem Innenverteidiger fehlen damit nur noch zwölf Bundesliga-Einsätze, um Rekord-Bundesligaspieler des FC Augsburg zu werden.

„Jeff ist nun seit über zehn Jahren beim FC Augsburg. Er hat in all den Jahren immer Verantwortung übernommen und ist vorangegangen. Es freut uns sehr, dass wir mit Jeff auch in seine zwölfte Saison beim FCA gehen. Wir haben uns auch bereits über eine mögliche Anschlusstätigkeit im Verein ausgetauscht und werden in den nächsten Monaten gemeinsam konkret über die Zeit nach seiner aktiven Karriere sprechen“, sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg.

FCA-Sportdirektor Benni Weber fügt hinzu: „Jeff ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft – nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Nach seiner Verletzung unterstützen wir ihn auf seinem Weg zurück und freuen uns, wenn er wieder zu 100 Prozent fit ist.“

„Der FC Augsburg ist mein Verein, hier fühle ich mich zuhause. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich auch weiterhin ein Teil davon sein werde. Nach meiner Verletzung arbeite ich Schritt für Schritt daran, bald wieder auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen zu können. Die Aussicht, vielleicht einmal Bundesliga-Rekordspieler des FCA zu werden, ist für mich ein zusätzlicher Ansporn“, erklärt Jeffrey Gouweleeuw.