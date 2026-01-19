Newsletter
type here...
Unfall durch betrunkenen Autofahrer in Lechhausen: Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfall durch betrunkenen Autofahrer in Lechhausen: Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagabend, den 18. Januar 2026, ereignete sich in der Neuburger Straße in Augsburg-Lechhausen ein Verkehrsunfall, der die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich zog.

Rückwärtsfahrt führt zu Unfall

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann rückwärts mit seinem Auto und stieß dabei gegen ein geparktes Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Der Besitzer des beschädigten Autos, ein 31-jähriger Mann, beobachtete den Vorfall und stellte seinen Kontrahenten zur Rede.

Alkoholeinfluss festgestellt

Während der Auseinandersetzung bemerkte der 31-Jährige starken Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher und alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, bei dem ein Wert von 1,4 Promille festgestellt wurde. Daraufhin wurde der Führerschein des 47-Jährigen sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Ermittlungen wegen Verkehrsgefährdung

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 47-jährigen Mann eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Unfallverursacher besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit, während der Geschädigte syrischer Staatsbürger ist.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel