Diebstahl in Lauterhofen: Täter entwenden teuren Traktor von Firmengelände – Polizei sucht Zeugen

REGENSBURG. Unbekannte Täter haben am 16. Januar 2026 eine Zugmaschine im sechsstelligen Eurobereich vom Firmengelände in Lauterhofen gestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen.

Diebstahl in der frühen Morgenstunde

Am 16. Januar 2026, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich in der Industriestraße von Lauterhofen ein auffälliger Diebstahl. Die Täter verschafften sich unerkannt Zugang zu einem Firmengelände und entwendeten eine Zugmaschine im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Nach dem Diebstahl durchbrachen die Diebe die Umzäunung des Geländes mit dem gestohlenen Traktor.

Vermutliche Abtransportmethode

Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg deuten darauf hin, dass die Zugmaschine auf einen Tieflader verladen wurde, welcher an der B299 abgestellt war, und auf diesem Wege abtransportiert wurde. Bisher fehlen konkrete Hinweise zu den Tätern.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Regensburg wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet um Unterstützung. Wer in Lauterhofen, insbesondere in der Industriestraße oder entlang der B299, verdächtige Aktivitäten beobachtet hat, soll sich dringend bei der Kriminalpolizei melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0941/506-2888 gegeben werden. Das Fachkommissariat der Polizei arbeitet intensiv an der Aufklärung des Falls und hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.