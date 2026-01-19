Newsletter
type here...
Schlägerei in Nürnberg: Zwei Verletzte und Sachschaden an Pkw am Harsdörfferplatz
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Schlägerei in Nürnberg: Zwei Verletzte und Sachschaden an Pkw am Harsdörfferplatz

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (51) Am Sonntagvormittag (18.01.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Glockenhof zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Zwei 19-jährige Männer wurden dabei verletzt, und die Polizei sucht derzeit dringend Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können.

Angriff auf dem Harsdörfferplatz

Gegen 06:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe ein, die von einer Schlägerei am Harsdörfferplatz berichteten. Vor Ort fanden Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zwei verletzte 19-Jährige sowie den beschädigten Pkw eines 18-Jährigen vor. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die beiden Männer, ein Deutscher und ein Ägypter, am Tatort auf, als sie grundlos von einer Gruppe von sechs bis zehn Personen angegriffen wurden. Die Täter setzten mutmaßlich Pfefferspray und einen Schlagstock ein. Rettungskräfte behandelten einen der Verletzten vor Ort, während der andere ins Krankenhaus gebracht und kurze Zeit später entlassen wurde.

BMW beschädigt

Im Verlauf des Angriffs kam ein 18-jähriger Bekannter der Geschädigten mit seinem BMW hinzu. Die Angreifer beschädigten das Fahrzeug schwer, indem sie darauf einschlugen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei konnte bisher nur in Erfahrung bringen, dass die Tatverdächtigen dunkel gekleidet waren. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel