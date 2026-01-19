Schlägerei in Nürnberg: Zwei Verletzte und Sachschaden an Pkw am Harsdörfferplatz

NÜRNBERG. (51) Am Sonntagvormittag (18.01.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil Glockenhof zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Zwei 19-jährige Männer wurden dabei verletzt, und die Polizei sucht derzeit dringend Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können.

Angriff auf dem Harsdörfferplatz

Gegen 06:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Notrufe ein, die von einer Schlägerei am Harsdörfferplatz berichteten. Vor Ort fanden Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zwei verletzte 19-Jährige sowie den beschädigten Pkw eines 18-Jährigen vor. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die beiden Männer, ein Deutscher und ein Ägypter, am Tatort auf, als sie grundlos von einer Gruppe von sechs bis zehn Personen angegriffen wurden. Die Täter setzten mutmaßlich Pfefferspray und einen Schlagstock ein. Rettungskräfte behandelten einen der Verletzten vor Ort, während der andere ins Krankenhaus gebracht und kurze Zeit später entlassen wurde.

BMW beschädigt

Im Verlauf des Angriffs kam ein 18-jähriger Bekannter der Geschädigten mit seinem BMW hinzu. Die Angreifer beschädigten das Fahrzeug schwer, indem sie darauf einschlugen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei konnte bisher nur in Erfahrung bringen, dass die Tatverdächtigen dunkel gekleidet waren. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls oder Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu melden.

