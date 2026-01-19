19-Jähriger Rumäne wegen mehrfachen Haftbefehlen auf A93 festgenommen

An der Autobahn A93 in der Nähe von Kiefersfelden hat die Bundespolizei am Sonntag einen 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Der junge Mann wurde von den Justizbehörden gesucht, da er wegen Diebstahls verurteilt wurde und zusätzlich einer weiteren Person körperliche Misshandlung sowie sexuelle Gewalt vorgeworfen wird.

Überprüfung an Bord eines Reisebusses

Der Verdächtige war als Passagier in einem Reisebus aus Italien in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Bei einer Routinekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 19-Jährigen mehrere Haftbefehle des Amtsgerichts Remscheid in Nordrhein-Westfalen vorlagen. Ursprünglich sollte der Mann zwei Wochen Arrest absitzen, da er 80 Sozialstunden für den Diebstahl nicht ableistete. Weitere vier Wochen wurden verhängt, weil er sich nicht bei der Jugendberufsagentur gemeldet hatte und angeordnete Drogentests ignorierte.

Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr

Dem Festgenommenen wird zudem vorgeworfen, einer Person mit einem gefährlichen Werkzeug Gewalt angetan und sexuelle Handlungen erzwungen zu haben. Aufgrund der Fluchtgefahr war bereits im Vorjahr ein Untersuchungshaftbefehl ausgestellt worden. Nach seiner Festnahme wurde der 19-Jährige auf Anordnung eines Richters in die Justizvollzugsanstalt nach Traunstein gebracht.