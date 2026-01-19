Newsletter
type here...
19-Jähriger Rumäne wegen mehrfachen Haftbefehlen auf A93 festgenommen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-Jähriger Rumäne wegen mehrfachen Haftbefehlen auf A93 festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

An der Autobahn A93 in der Nähe von Kiefersfelden hat die Bundespolizei am Sonntag einen 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Der junge Mann wurde von den Justizbehörden gesucht, da er wegen Diebstahls verurteilt wurde und zusätzlich einer weiteren Person körperliche Misshandlung sowie sexuelle Gewalt vorgeworfen wird.

Überprüfung an Bord eines Reisebusses

Der Verdächtige war als Passagier in einem Reisebus aus Italien in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Bei einer Routinekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 19-Jährigen mehrere Haftbefehle des Amtsgerichts Remscheid in Nordrhein-Westfalen vorlagen. Ursprünglich sollte der Mann zwei Wochen Arrest absitzen, da er 80 Sozialstunden für den Diebstahl nicht ableistete. Weitere vier Wochen wurden verhängt, weil er sich nicht bei der Jugendberufsagentur gemeldet hatte und angeordnete Drogentests ignorierte.

Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr

Dem Festgenommenen wird zudem vorgeworfen, einer Person mit einem gefährlichen Werkzeug Gewalt angetan und sexuelle Handlungen erzwungen zu haben. Aufgrund der Fluchtgefahr war bereits im Vorjahr ein Untersuchungshaftbefehl ausgestellt worden. Nach seiner Festnahme wurde der 19-Jährige auf Anordnung eines Richters in die Justizvollzugsanstalt nach Traunstein gebracht.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel