Tatverdächtiger nach Motorraddiebstahl in Pasing festgenommen

Am Sonntag, dem 18. Januar 2026, gegen Mittag, wurde ein kurioser Vorfall der Münchner Polizei gemeldet: In einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Pasing soll sich ein Motorrad befinden.

Motorrad in Wohnung entdeckt

Eine Streife der Münchner Polizei fand in der beschriebenen Wohnung tatsächlich ein Suzuki-Motorrad im Wohnzimmer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl das Typenschild als auch das Kennzeichen des Fahrzeugs mit Klebeband abgedeckt waren. Der 40-jährige Bewohner konnte keinen Eigentumsnachweis für das Motorrad vorweisen, was zu seiner vorläufigen Festnahme führte.

Polizeiliche Ermittlung klärt Diebstahl auf

Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad am Vortag, dem 17. Januar 2026, gegen 01:00 Uhr auf der Berduxstraße geparkt und von dem 40-Jährigen gestohlen worden war. Nach der Bearbeitung und erkennungsdienstlichen Maßnahmen auf der Polizeidienststelle wurde der Verdächtige entlassen und wegen Diebstahls angezeigt. Das sichergestellte Motorrad wurde an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Weitere Ermittlungen führt das Kommissariat 54.

Einbruch in Garage endet in Festnahme

Am gleichen Tag, um 15:40 Uhr, brach ein bis dahin unbekannter Täter gewaltsam in eine Einzelgarage in Maxvorstadt ein. Der 35-jährige Besitzer bemerkte den Täter, der daraufhin flüchtete. Der Eigentümer verfolgte ihn und informierte gleichzeitig die Polizei.

Eine eingeleitete Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme eines 58-jährigen ungarischen Staatsbürgers, der in der Nähe angetroffen wurde. Auch das von ihm verwendete Einbruchswerkzeug wurde gefunden. Der Tatverdächtige wurde dem Polizeipräsidium überstellt, wo ein Ermittlungsrichter über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet. Das Kommissariat 53 setzt die Ermittlungen fort.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Au-Haidhausen

Zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr am Freitag, dem 16. Januar 2026, wurde eine Fassade in Bogenhausen mit Graffiti beschädigt, die die Freilassung einer inhaftierten Person forderten. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Kommissariat 43 führt die Ermittlungen hierzu durch und bittet um Zeugenhinweise aus der Max-Planck-Straße.

Explosion an einem Zigarettenautomaten in Neuperlach

In den frühen Morgenstunden des 17. Januar 2026 hörte eine Anwohnerin in Neuperlach eine Explosion und sah zwei Männer in Richtung S-Bahnhof Perlach laufen. Nach der Alarmierung der Polizei stellte sich heraus, dass ein Zigarettenautomat in der Neubiberger Straße Opfer einer Sprengstoffexplosion geworden war.

Zwei Verdächtige, ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz und ein 16-jähriger Deutsch-Italiener, wurden in der Nähe gefasst. Beide wurden wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angezeigt. Der 16-Jährige wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben, der andere Verdächtige wurde nach der Bearbeitung freigelassen. Das Kommissariat 13 untersucht weiter und prüft Verbindungen zu ähnlichen Fällen.

Raubdelikt in der Altstadt aufgeklärt

Am Sonntag, dem 18. Januar 2026, gegen 04:50 Uhr, ereignete sich vor dem Polizeipräsidium in der Augustiner Straße ein Raub. Ein 22-jähriger Rumäne und ein unbekannter Komplize raubten gewaltsam die Jacke eines 29-jährigen Äthiopiers, der dabei verletzt wurde. Dank Videoüberwachung konnte der 22-Jährige kurz darauf festgenommen werden, während der Komplize entkam. Der 22-Jährige wurde wegen Raubes und Körperverletzung angezeigt und nach der Bearbeitung entlassen. Die Suche nach dem Komplizen wird vom Kommissariat 21 geführt.