Höchstädt: Autofahrer mit über einem Promille gestoppt – Polizei ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer

Ein 49-jähriger Mann wurde am Sonntag, dem 18. Januar 2026, in der Eichendorffstraße in Höchstädt an der Donau von der Polizei kontrolliert, da er alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs war.

Polizeikontrolle in Höchstädt

Die Polizeistreife hielt den Autofahrer gegen 12.30 Uhr an und stellte bei der Kontrolle fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von knapp über einem Promille.

Konsequenzen für den Fahrer

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des 49-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme. Zusätzlich stellten sie den Führerschein des Mannes sicher. Der Fahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr gegenüber.