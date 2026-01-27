type here...
Mieten in Bayern stark gestiegen: Diese Städte sind besonders betroffen
Augsburg StadtWirtschaftNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mieten in Bayern stark gestiegen: Diese Städte sind besonders betroffen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Wohnen wird teurer: Laut Wohnindex des Instituts der deutschen Wirtschaft sind die Mieten in Bayern 2025 deutlich gestiegen. Besonders kräftig fiel der Anstieg in Fürth, Augsburg und Nürnberg aus. In München lag das Plus bei knapp fünf Prozent.


Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Augsburg Stadt

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...

Neueste Artikel