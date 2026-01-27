Mieten in Bayern stark gestiegen: Diese Städte sind besonders betroffen

Wohnen wird teurer: Laut Wohnindex des Instituts der deutschen Wirtschaft sind die Mieten in Bayern 2025 deutlich gestiegen. Besonders kräftig fiel der Anstieg in Fürth, Augsburg und Nürnberg aus. In München lag das Plus bei knapp fünf Prozent.
