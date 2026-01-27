Klinik Vincentinum eröffnet Abteilung für Multimodale Schmerztherapie

Ganzheitlicher Behandlungsansatz verbessert Versorgung von Menschen mit chronischen Schmerzen

Die Klinik Vincentinum hat zum 1. Januar 2026 die Abteilung für Multimodale Schmerztherapie eröffnet und erweitert damit ihr medizinisches Leistungsspektrum. Mit diesem neuen Angebot stärkt das Krankenhaus im Herzen Augsburgs die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen – einem häufig komplexen und belastenden Gesundheitsproblem.

Chronische Schmerzen können vielfältige Ursachen haben und betreffen neben den körperlichen Symptomen meist auch psychische und soziale Aspekte. Betroffene leiden unter langanhaltenden oder wiederkehrenden Schmerzen, die die Lebensqualität, die Arbeitsfähigkeit und die psychische Belastung zunehmend beeinträchtigen. Das neue Angebot der Klinik Vincentinum richtet sich an Patientinnen und Patienten, bei denen bereits verschiedene Therapiemaßnahmen durchgeführt wurden, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Das Therapiekonzept der multimodalen Schmerztherapie verfolgt einen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz.

Die Behandlung erfolgt stationär auf einer separaten, ruhig gelegenen Station. Nach einer umfassenden Diagnostik und Anamnese erhalten die Patientinnen und Patienten im Rahmen eines zweiwöchigen Aufenthalts ein intensives Therapieprogramm, das sowohl Einzel- als auch Gruppentherapien umfasst und bei Bedarf durch medikamentöse Maßnahmen ergänzt wird. Zum interdisziplinären Team gehören neben den Schmerzmedizinern auch Psychotherapeuten, Kreativtherapeuten, Physiotherapeuten, Ernährungsberater und qualifizierte Pain Nurses.

Die Leitung der neuen Abteilung übernimmt Frau Dr. Iris Kynast. „Wir setzen all unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere Empathie dafür ein, Ihre Alltagskompetenzen zu verbessern. Gemeinsam mit Ihnen werden wir individuelle Wege in eine neue Lebensqualität finden“, verspricht sie den Patientinnen und Patienten.

Mit der Eröffnung der Abteilung für Multimodale Schmerztherapie setzt die Klinik Vincentinum ein deutliches Zeichen für Kompetenz, Patientenorientierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Zugleich bekräftigt das Krankenhaus seinen Anspruch, eine umfassende, patientenorientierte medizinische Versorgung auf hohem Niveau im Augsburger Stadtgebiet anzubieten.