Auseinandersetzung in Augsburg: 18-Jähriger nach Einsatz von Pfefferspray und Schreckschusswaffe in Kriegshaber festgenommen
Polizei & CoAugsburg Stadt

Auseinandersetzung in Augsburg: 18-Jähriger nach Einsatz von Pfefferspray und Schreckschusswaffe in Kriegshaber festgenommen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Augsburg — Am Dienstag, den 02. Juni 2026, kam es in der Familie Einstein Straße in Augsburg zu einem Zwischenfall zwischen zwei Gruppen.

Inhalte im Überblick

Streit eskaliert in Augsburg

Gegen 16.30 Uhr entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den Gruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte eine unbekannte männliche Person aus einer der Gruppen Pfefferspray ein. Ebenso zeigte ein 18-Jähriger aus derselben Gruppe eine Schreckschusspistole, bevor die Gruppe mit einem Auto floh. Die andere Gruppe verließ den Ort zu Fuß.

Polizei stellt Schreckschusspistole sicher

Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug, welches von Zeugen beschrieben wurde, in der Bahnhofstraße in Gersthofen gestoppt werden. Die Polizei fand im Auto drei Personen und entdeckte bei der Durchsuchung eine Schreckschusspistole, die sichergestellt wurde.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Waffenverstoß

Die Hintergründe und genauen Umstände des Zwischenfalls werden derzeit von der Polizei untersucht. Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung richten sich gegen einen unbekannten Täter, während der 18-Jährige, der die syrische Staatsangehörigkeit besitzt, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz belangt wird. Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

- Anzeige -
Größerer Polizeieinsatz in Kempten nach Bedrohung mit Waffe
Unbekannter Täter verletzt 22-Jährigen bei Angriff in Augsburg – Polizei sucht Zeugen
Alkoholisierter 38-Jähriger verursacht Verkehrsunfall in Lechhausen: 15.000 Euro Schaden
Drei Verkehrskontrollen in Augsburg: Alkohol und Drogen führen zu Anzeigen und Führerscheinentzug
Unbekannter Täter fällt Bäume in Göggingen – Polizei sucht Zeugen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Augsburger Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer ohne Führerschein Augsburger Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer ohne Führerschein
Nächster Artikel CDA kritisiert DGB-Demo vor Gipfel im Kanzleramt CDA kritisiert DGB-Demo vor Gipfel im Kanzleramt

Folgen Sie uns

You Might also Like