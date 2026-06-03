Auseinandersetzung in Augsburg: 18-Jähriger nach Einsatz von Pfefferspray und Schreckschusswaffe in Kriegshaber festgenommen

Augsburg — Am Dienstag, den 02. Juni 2026, kam es in der Familie Einstein Straße in Augsburg zu einem Zwischenfall zwischen zwei Gruppen.

Streit eskaliert in Augsburg

Gegen 16.30 Uhr entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den Gruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte eine unbekannte männliche Person aus einer der Gruppen Pfefferspray ein. Ebenso zeigte ein 18-Jähriger aus derselben Gruppe eine Schreckschusspistole, bevor die Gruppe mit einem Auto floh. Die andere Gruppe verließ den Ort zu Fuß.

Polizei stellt Schreckschusspistole sicher

Dank der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug, welches von Zeugen beschrieben wurde, in der Bahnhofstraße in Gersthofen gestoppt werden. Die Polizei fand im Auto drei Personen und entdeckte bei der Durchsuchung eine Schreckschusspistole, die sichergestellt wurde.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Waffenverstoß

Die Hintergründe und genauen Umstände des Zwischenfalls werden derzeit von der Polizei untersucht. Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung richten sich gegen einen unbekannten Täter, während der 18-Jährige, der die syrische Staatsangehörigkeit besitzt, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz belangt wird. Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.