Augsburger Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots) – Am Dienstag, den 02. Juni 2026, wurde in der Innenstadt ein 47-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert, der unter Alkoholeinfluss stand. Der Vorfall ereignete sich in der Georg-Brach-Straße.

Polizeikontrolle deckt Alkoholkonsum auf

Gegen 07:30 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, die ihn schließlich kontrollierte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Autofahrer deutlich alkoholisiert war. In seiner Hand hielt der Mann eine Dose Prosecco. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille.

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Ermittlungen laufen

Auf Nachfrage der Beamten offenbarte der 47-Jährige, dass er seinen Führerschein bereits abgegeben hatte. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Nun wird gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Beschuldigte ist polnischer Staatsbürger.