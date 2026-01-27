Mit dem Tod von Turmkatze Wendelstein verliert die Stadt Nördlingen nicht nur ein geliebtes Haustier, sondern ein echtes Wahrzeichen, das über Jahre hinweg das Bild des Daniels prägte. Wendelstein verstarb am Montag, den 26. Januar 2026, im Alter von 18 Jahren, nachdem sie die letzten Jahre ihres Lebens im Ruhestand verbracht hatte.

Wendelstein, die einst durch den Duft einer Dose Fisch auf den Turm gelockt wurde, entwickelte sich rasch zur unangefochtenen Herrscherin über den Daniel. Bereits zu Beginn ihrer „Karriere“ war sie eine wertvolle Unterstützung im Kampf gegen Mäuse und Tauben. Ihre Aufgabe als „Mäuse- und Taubenbeauftragte“ der Stadt war so bedeutend, dass ihr Unterhalt als eigener Haushaltsposten in den städtischen Haushaltsplänen verankert wurde.

Die Turmkatze avancierte über die Jahre hinweg zu einem echten Wahrzeichen Nördlingens – nicht nur für die Türmer, die ihre Gesellschaft schätzten, sondern auch für die zahlreichen Besucher der Stadt. Als beliebtes Fotomotiv fand Wendelstein auch weit über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung. Ihre Geschichte wurde nicht nur in Deutschland, sondern bis nach Japan bekannt.

Im März 2024, nach 15 Jahren treuem Dienst, zog Wendelstein in den wohlverdienten Ruhestand und nahm ihren Platz in der Altstadt von Nördlingen bei Türmer Horst Lenner ein. Hier verbrachte sie ihre letzten Jahre, bis sich ihr Gesundheitszustand im vergangenen Jahr zunehmend verschlechterte. Trotz intensiver Pflege und Zuneigung verstarb sie nun im Alter von 18 Jahren.

Mit dem Verlust von Wendelstein verliert Nördlingen nicht nur eine „Katze mit Berufung“, sondern eine ganz besondere Persönlichkeit, die über die Jahre hinweg ein fester Bestandteil der Stadtgeschichte wurde. Ihre Rolle als treue Begleiterin der Türmer und ihr Charme, der bei vielen ein Lächeln hervorrief, wird in der Erinnerung der Nördlinger für immer weiterleben.

Die Stadtverwaltung und die Bürger von Nördlingen drücken ihr tiefes Mitgefühl aus und erinnern sich an Wendelstein als ein außergewöhnliches Tier, das die Geschichte und das Stadtbild auf ihre eigene, unnachahmliche Weise bereichert hat. Der Daniel wird auch in Zukunft für immer mit ihrer Geschichte verbunden bleiben.