Bild: Davor Knappmeyer
Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung Lindau ein schwerer Unfall. Ein Lkw mit einem Container fuhr kurz vor der Ausfahrt Lindau auf einen Sicherungstrupp der Straßenmeisterei auf. Der Fahrer übersah den Sicherungsanhänger und kollidierte mit voller Geschwindigkeit. Durch den Aufprall drehte sich der Lkw und die Fahrerkabine wurde von der Zugmaschine abgerissen.

Es entstand ein Bild der Verwüstung auf der Autobahn. Der Fahrer konnte jedoch durch den Rettungsdienst mit nur leichten Verletzungen aus seinem Führerhaus befreit werden. Zunächst war man von einer eingeklemmten Person ausgegangen, weshalb die Feuerwehren aus Weißensberg, Hergensweiler und Lindau mit einem Großaufgebot vor Ort waren.

Die A96 bleibt aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Lindau noch mehrere Stunden voll gesperrt. Es wird geraten, alternative Routen zu nutzen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und informiert regelmäßig über den aktuellen Stand der Situation.

