Phillip Tietz wechselt vom FC Augsburg zum 1. FSV Mainz 05

Nach zweieinhalb Jahren verlässt Phillip Tietz den FC Augsburg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum 1. FSV Mainz 05. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Der 28-jährige Angreifer kam im Juli 2023 vom SV Darmstadt 98 zum FCA. Für die Rot-Grün-Weißen bestritt Tietz insgesamt 85 Pflichtspiele, in denen er 17 Treffer erzielte. In dieser Saison stand er in zehn Bundesliga-Partien insgesamt 189 Minuten auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor.

„Nach mehreren Gesprächen mit Phillip, der sich eine neue sportliche Perspektive gewünscht hat, haben wir gemeinsam mit Mainz 05 eine für alle Parteien vernünftige Lösung erzielt“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber. „Wir bedanken uns bei Phillip für seinen Einsatz in den vergangenen zweieinhalb Jahren für unseren FCA und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg.“

„Der Abschied fällt mir nicht leicht, denn ich hatte eine tolle Zeit in Augsburg. Sportlich ist jetzt allerdings der richtige Moment für einen neuen Schritt. Ich danke den Verantwortlichen, dass sie den Wechsel im Winter ermöglicht haben, und werde die Zeit beim FCA immer in guter Erinnerung behalten“, sagt Phillip Tietz.