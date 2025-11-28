Zwei Diebstähle in Augsburg: Jugendliche bei Tankstellenraub gefasst, Supermarkt-Täter flüchtig

Augsburg – Am Donnerstag, dem 27. November 2025, ereigneten sich in Augsburg zwei Vorfälle von Ladendiebstahl. Beide Taten führten zu polizeilichem Handeln.

Jugendliche stehlen Waren aus Tankstelle in Hochzoll

Am späten Abend gegen 21:30 Uhr wurden in der Friedberger Straße in Hochzoll zwei junge Männer, ein 16-jähriger und ein 20-jähriger, beim Diebstahl von Waren aus einer Tankstelle beobachtet. Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme der beiden nahegelegenen Tatverdächtigen. Der Schaden wird derzeit noch ermittelt. Gegen die beiden Männer, die die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzen, wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Räuberischer Diebstahl in der Augsburger Innenstadt

Bereits früher am Abend gegen 19:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße “Bei der Jakobskirche” zu einem weiteren Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke und bezahlten an der Kasse nur einen Teil der Waren. Bei einem anschließenden Dialog griff einer der Männer einen Mitarbeiter körperlich an, bevor beide flüchteten. Der angerichtete Sachschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Eine Person ist etwa 185 cm groß, um die 30 Jahre alt, schlank, trägt eine graue Mütze und eine schwarze Winterjacke und hat einen dunkelbraunen Drei-Tage-Bart. Die zweite Person ist etwa 175 cm groß, circa 40 Jahre alt, mit auffälligen Gesichtsfalten, normaler Statur, schwarzer Hose, schwarzer Mütze und ebenfalls einer schwarzen Jacke. Beide haben ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord unter der Telefonnummer 0821-323-4710 zu melden.