Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter touchiert geparkten Audi in Oberhausen

Am Donnerstag, den 27.11.2025, ereignete sich in der Kapellenstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer touchierte in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Audi und richtete dabei Sachschaden an der Beifahrerseite des Fahrzeugs an. Der genaue Schaden wird aktuell ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 zu melden.

Kontaktaufnahme

Zeugen können ihre Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 mitteilen.