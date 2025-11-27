Vandalismus in Augsburg: Unbekannte beschädigen Fiat Panda in Pfersee, Jugendliche zerstören Autos in Innenstadt

In Augsburg-Pfersee wurde zwischen Dienstag, dem 25. November 2025, 17:00 Uhr, und Mittwoch, dem 26. November 2025, 16:00 Uhr, ein Auto in der Weißenburger Straße beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten den linken Außenspiegel eines geparkten Fiat Panda. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Sachbeschädigungen durch Jugendliche in der Innenstadt

Am Mittwoch, dem 26. November 2025, kam es zu weiteren Vorfällen in der Augsburger Innenstadt. Drei Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren beschädigten gegen 23:00 Uhr mehrere Autos in der Straße “Lange Gasse”. Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei, nachdem die Jugendlichen ihre Taten gestanden hatten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei stellte vor Ort mehrere beschädigte Fahrzeuge fest. Die Jugendlichen konnten von einer Streife ergriffen werden. Die genaue Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Es besteht die Möglichkeit, dass weitere Fahrzeuge betroffen sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. Die Jugendlichen sind deutsche Staatsangehörige.