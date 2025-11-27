Jogger bei Friedberg von vier Männern nach sexuellem Vorfall angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Am vergangenen Mittwochabend (19.11.2025) wurde ein Jogger auf einem Feldweg in der Nähe des La Crosse Ring in Friedberg Opfer eines Angriffs. Der Vorfall ereignete sich nach einer mutmaßlich sexuellen Situation mit einer Frau.

Angriff nach Beobachtung sexueller Handlungen

Gegen 23.00 Uhr bemerkte der Jogger eine Gruppe bestehend aus einer Frau und vier Männern, die offensichtlich sexuelle Handlungen auf dem Feldweg durchführten. Als der Jogger die Gruppe darauf ansprach, wurde er von den Männern angegriffen, die anschließend die Flucht ergriffen. Auch die Frau entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem Jogger. Der Jogger erstattete am folgenden Tag Anzeige bei der Polizei.

Beschreibungen der beteiligten Personen

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung der Personen. Die Frau wird als 17 bis 20 Jahre alt beschrieben, schlank mit braunen Haaren und einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Sie trug eine hellgraue Jogginghose, hellbraune Winter-Boots, eine dunkelblaue Jacke mit zwei hellen Streifen auf Brusthöhe, fingerfreie Handschuhe und Ohrwärmer.

Die ersten beiden Männer der Gruppe werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann ist etwa 25 Jahre alt, 176 cm groß, athletisch mit heller Haut und schwarzen Haaren, dazu einen “Ziegenbart” und starke Vernarbungen im Gesicht. Der zweite Mann ist circa 18 Jahre alt, 180 cm groß, sehr dünn und bartlos mit südländischem Aussehen.

Fahndung nach den Tätern

Ein dritter Mann ist etwa 16 Jahre alt, 190 cm groß und von sehr kräftiger Statur, ebenfalls ohne Bart und mit türkischem Erscheinungsbild. Die Beschreibung des vierten Mannes ist nicht möglich, da er sofort flüchtete. Die Täter sprachen mutmaßlich mit arabisch klingenden Akzenten.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.