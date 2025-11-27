Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
13.6 C
London
type here...
Subscribe
Bild: Vifogra
Augsburg StadtPolizei & CoFreizeit
1 Min.Lesezeit

64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Ein Handwagen rollt heran, zwei Sicherheitskräfte greifen zu – 450 Kilogramm wiegen die mobilen Poller, die den Christkindlesmarkt in der Augsburger Maximilianstraße schützen sollen. Für jede Straßenbahn müssen die massiven Sperren jedoch zur Seite gerollt werden. Im 7,5-Minuten-Takt passieren die Bahnen der Linien 1 und 2 die Stelle. Das bedeutet: 64 Mal pro Stunde heben die Sicherheitsmitarbeiter die schweren Barrieren hin und zurück. Sechs Angestellte einer Sicherheitsfirma sind dafür von 11 Uhr bis zur Schließung des Marktes im Einsatz.

In diesem Jahr testet Augsburg erstmals diese Lösung. Bisher standen Betonklötze am Straßenrand, um mögliche Fahrzeugangriffe zu verhindern. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 hatte die Stadt sie aufgestellt und mit Tannenbäumchen dekoriert. An der Haltestelle jedoch war diese Art der Absperrung nicht möglich – die Maximilianstraße galt deshalb als besonders gefährdet.

Die neuen mobilen Sperren sollen das Sicherheitsniveau deutlich erhöhen. Gleichzeitig sehen sie ansprechender aus als die Betonklötze und schaffen mehr Platz auf dem Gehweg für die Besucher.

Betrieb nicht reibungslos

Trotzdem läuft der Betrieb nicht immer reibungslos. An der Verzweigung am Perlachberg, wo sich die Gleise der Linien 1 und 2 trennen, schaffen es die Sicherheitskräfte manchmal nicht rechtzeitig, die Poller umzusetzen. Straßenbahnen müssen warten, während Passanten die Szenen mit ihren Handys filmen. Die Kosten für diesen Aufwand liegen im fünfstelligen Bereich – ein hoher Preis für mehr Sicherheit, den die Stadt offenbar bereit ist zu zahlen.

Wie kommt man auf die Zahl 64?

LinieRichtungFahrten pro StundePoller pro FahrtPoller gesamt pro Stunde
1Hin8216
1Rück8216
2Hin8216
2Rück8216
Summe3264

  • Hinweis: „Hin“ und „Rück“ stehen für die beiden Fahrtrichtungen der Strecke.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

0
Augsburg schützt den Christkindlesmarkt erstmals mit mobilen Pollern in der Maximilianstraße. Die 450 Kilogramm schweren Sperren müssen für jede Straßenbahn weggehievt werden – 64 Mal pro Stunde. Sechs Sicherheitsmitarbeiter sind im Dauereinsatz.
Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.

Neueste Artikel