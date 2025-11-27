64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

Ein Handwagen rollt heran, zwei Sicherheitskräfte greifen zu – 450 Kilogramm wiegen die mobilen Poller, die den Christkindlesmarkt in der Augsburger Maximilianstraße schützen sollen. Für jede Straßenbahn müssen die massiven Sperren jedoch zur Seite gerollt werden. Im 7,5-Minuten-Takt passieren die Bahnen der Linien 1 und 2 die Stelle. Das bedeutet: 64 Mal pro Stunde heben die Sicherheitsmitarbeiter die schweren Barrieren hin und zurück. Sechs Angestellte einer Sicherheitsfirma sind dafür von 11 Uhr bis zur Schließung des Marktes im Einsatz.

In diesem Jahr testet Augsburg erstmals diese Lösung. Bisher standen Betonklötze am Straßenrand, um mögliche Fahrzeugangriffe zu verhindern. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 hatte die Stadt sie aufgestellt und mit Tannenbäumchen dekoriert. An der Haltestelle jedoch war diese Art der Absperrung nicht möglich – die Maximilianstraße galt deshalb als besonders gefährdet.

Die neuen mobilen Sperren sollen das Sicherheitsniveau deutlich erhöhen. Gleichzeitig sehen sie ansprechender aus als die Betonklötze und schaffen mehr Platz auf dem Gehweg für die Besucher.

Betrieb nicht reibungslos

Trotzdem läuft der Betrieb nicht immer reibungslos. An der Verzweigung am Perlachberg, wo sich die Gleise der Linien 1 und 2 trennen, schaffen es die Sicherheitskräfte manchmal nicht rechtzeitig, die Poller umzusetzen. Straßenbahnen müssen warten, während Passanten die Szenen mit ihren Handys filmen. Die Kosten für diesen Aufwand liegen im fünfstelligen Bereich – ein hoher Preis für mehr Sicherheit, den die Stadt offenbar bereit ist zu zahlen.

Wie kommt man auf die Zahl 64?

Linie Richtung Fahrten pro Stunde Poller pro Fahrt Poller gesamt pro Stunde 1 Hin 8 2 16 1 Rück 8 2 16 2 Hin 8 2 16 2 Rück 8 2 16 Summe – 32 – 64