Polizeibericht Augsburg und Region vom 27.11.2025

Lechhausen – Polizei stoppt Fahrt mit unzulässiger Beleuchtung

Am Mittwoch (26.11.2025) war ein 38-jähriger Autofahrer mit unzulässiger Beleuchtung in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Zuvor blendeten die Abblendlichter des Autos die Polizeibeamten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Auto verbauten Leuchtmittel nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenzulassungsordnung.

Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Pfersee – In der Zeit von Dienstag (25.11.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (26.11.2025), 16.00 Uhr, beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Auto in der Weißenburger Straße.

Der Fiat Panda war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der linke Außenspiegel wurde durch den oder die Unbekannten offenbar abgerissen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – Am Mittwoch (26.11.2025) beschädigten drei Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren mehrere Autos in der Straße „Lange Gasse“.

Gegen 23.00 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Zuvor hatte diese drei Jugendliche beobachtet, die angaben mehrere Autos beschädigt zu haben. Vor Ort stellten die Polizeibeamten mehrere beschädigte Autos fest. Die Jugendlichen konnten durch eine Streife angehalten werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen die drei Jugendlichen. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Die Jugendlichen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Mittwoch (26.11.2025) verletzte ein 37-Jähriger nach einem Streit einen 35-Jährigen mit einem Schlagstock.

Gegen 17.30 Uhr lief der 37-Jährige dem 35-Jährigen offenbar vor das Auto. In der Folge kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf schlug der 37-Jährigen gegen das Auto des 35-Jährigen. Am Auto entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt. Der Streit eskalierte schließlich und der 37-Jährige schlug den 35-Jährigen mit einem Schlagstock. Der 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 37-Jährigen.

Der 35-Jährige sowie der 37-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Widerstand

Am Donnerstag (27.11.2025) leistete ein 17-Jähriger nach einer Festnahme Widerstand gegen die Einsatzkräfte in der Langenmantelstraße.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife eine Personengruppe. Die Polizeibeamten stellten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen fanden die Beamten Betäubungsmittel und Zubehör auf. Weiter fanden die Beamten mutmaßlich Diebesgut bei dem 17-Jährigen. Die Polizeibeamten nahmen den 17-Jährigen fest und brachten ihn auf die Dienststelle. Hierbei leistete der 17-Jährige Widerstand gegen die Beamten und beleidigte diese. Die Beamten fesselten den 17-Jährigen schließlich.

Bei einer 18-Jährigen aus der Personengruppe fanden die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel auf.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 17-Jährigen sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die 18-Jährige.

Der 17-Jährige besitzt die deutsche sowie die tschechische Staatsangehörigkeit. Die 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.