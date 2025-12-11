Newsletter
Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren von der Polizei festgestellt, als sie an einem gefährlichen Internettrend teilnahmen. Die beiden wurden daraufhin in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Zeuge alarmiert Polizei

Gegen 20:55 Uhr fiel ein Zeuge in der Eschenhofstraße auf, dass die Jungen außerhalb der Straßenbahnlinie 4 mitfuhren. Der Zeuge stieg aus der Straßenbahn aus, um die Jungen zum Absteigen aufzufordern. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz eines gültigen Fahrtickets waren.

Mögliche rechtliche Konsequenzen

Die beiden Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen. Die Polizei betont, dass solche Aktionen keine harmlosen “lustigen Trends” sind, sondern Straftaten darstellen, die äußerst gefährlich sein können.

Beide Jungen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

