Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

75-Jähriger in Augsburg Opfer von Telefonbetrug durch falschen Bankmitarbeiter – Kein Schaden entstanden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, fiel ein 75-jähriger Mann beinahe einem Betrüger zum Opfer, der sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgab. Der Täter informierte den Senior über vermeintlich unrechtmäßige Abbuchungen und forderte ihn auf, 4000 Euro zu überweisen. Der Mann machte sich daraufhin mit dem ausgefüllten Überweisungsträger zur Bank auf, die jedoch bereits geschlossen war. Dadurch konnte er den Überweisungsauftrag nicht einreichen und bemerkte schließlich den Betrug. Glücklicherweise entstand kein Vermögensschaden.

Polizei ermittelt wegen Betrugs

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Der betroffene Senior ist deutscher Staatsbürger. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf wichtige Präventionsmaßnahmen hin, um sich gegen solche Betrugsversuche zu schützen.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Betrug

  • Seien Sie bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst vorsichtig und geben Sie keine Informationen preis.
  • Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf.
  • Geben Sie niemals Geld an unbekannte Personen weiter.
  • Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen niemals “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus.
  • Kommen Sie bei solchen Kontaktaufnahmen sofort der Aufforderung nach, den Polizeinotruf 110 zu wählen.
  • Verwenden Sie für Rückrufe an angebliche Auftraggeber, Unternehmen oder Behörden stets selbst herausgesuchte Telefonnummern, die Sie eigenständig wählen.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter diesen Links:

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

