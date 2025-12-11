Newsletter
Donnerstag, Dezember 11, 2025
11.9 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannter Täter betrügt 49-jährige Augsburgerin beim Onlinekauf um dreistelligen Betrag
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter betrügt 49-jährige Augsburgerin beim Onlinekauf um dreistelligen Betrag

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Eine 49-jährige Frau aus Augsburg wurde am Dienstag, den 09.12.2025, Opfer eines Betrugs, bei dem sie um einen mittleren dreistelligen Betrag betrogen wurde. Die Frau bestellte eine Dartscheibe über eine Online-Verkaufsplattform und bezahlte die Ware mittels PayPal Friends, doch die Lieferung blieb aus. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den unbekannten Täter wegen Warenbetrugs aufgenommen.

Vorsicht bei Onlinekäufen: Betrugsfälle vermeiden

Die betrogene Frau, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist eine von vielen, die Opfer solcher Online-Betrugsmaschen werden. Um sich vor ähnlichen Vorfällen zu schützen, gibt die Polizei wertvolle Tipps zur Erkennung von Fake-Shops im Internet. Dazu gehört, vor dem Einkauf nach dem Shop zu recherchieren und zu prüfen, ob es bereits Warnmeldungen gibt oder ob der Shop in vertrauenswürdigen Vergleichsportalen erscheint. Ein fehlendes oder unvollständiges Impressum kann ebenfalls ein Hinweis auf einen unseriösen Anbieter sein.

Sichere Bezahlmethoden als Schutzmaßnahme

Weitere Ratschläge betreffen die Bezahlmethoden: Von der Nutzung des Kaufs auf Rechnung oder bekannten Bezahldiensten wird dringend abgeraten, wenn die Domain nicht korrekt ist. Vorsicht ist insbesondere bei Vorkasse geboten. Weitere Informationen zum Schutz vor Online-Betrug bieten verschiedene Informationsportale.

Mehr erfahren Sie online unter den folgenden Links:

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Bayerisches Landeskriminalamt

Bayerische Polizei verhaftet Kokainhändler in München: 4,5 kg Drogen und Luxusgüter sichergestellt

0
München - Am 2. Dezember 2025 verhafteten Rauschgiftfahnder des...

Neueste Artikel