Unbekannter Täter betrügt 49-jährige Augsburgerin beim Onlinekauf um dreistelligen Betrag

Augsburg – Eine 49-jährige Frau aus Augsburg wurde am Dienstag, den 09.12.2025, Opfer eines Betrugs, bei dem sie um einen mittleren dreistelligen Betrag betrogen wurde. Die Frau bestellte eine Dartscheibe über eine Online-Verkaufsplattform und bezahlte die Ware mittels PayPal Friends, doch die Lieferung blieb aus. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den unbekannten Täter wegen Warenbetrugs aufgenommen.

Vorsicht bei Onlinekäufen: Betrugsfälle vermeiden

Die betrogene Frau, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, ist eine von vielen, die Opfer solcher Online-Betrugsmaschen werden. Um sich vor ähnlichen Vorfällen zu schützen, gibt die Polizei wertvolle Tipps zur Erkennung von Fake-Shops im Internet. Dazu gehört, vor dem Einkauf nach dem Shop zu recherchieren und zu prüfen, ob es bereits Warnmeldungen gibt oder ob der Shop in vertrauenswürdigen Vergleichsportalen erscheint. Ein fehlendes oder unvollständiges Impressum kann ebenfalls ein Hinweis auf einen unseriösen Anbieter sein.

Sichere Bezahlmethoden als Schutzmaßnahme

Weitere Ratschläge betreffen die Bezahlmethoden: Von der Nutzung des Kaufs auf Rechnung oder bekannten Bezahldiensten wird dringend abgeraten, wenn die Domain nicht korrekt ist. Vorsicht ist insbesondere bei Vorkasse geboten. Weitere Informationen zum Schutz vor Online-Betrug bieten verschiedene Informationsportale.

Mehr erfahren Sie online unter den folgenden Links: