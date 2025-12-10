Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Versuchter Betrug in Augsburg: Gefälschtes Gold an 64-jährige Frau geschickt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Versuchter Betrug in Augsburg: Gefälschtes Gold an 64-jährige Frau geschickt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der vergangenen Woche wurde eine 64-jährige Frau das Ziel eines versuchten Betrugs durch einen unbekannten Täter. Dieser versuchte, sie mit gefälschten Waren zu täuschen.

Paket enthielt gefälschten Goldbarren

Die betroffene Frau erhielt ein Paket mit einem vermeintlichen 10g Goldbarren sowie einer gefälschten Rechnung eines Juweliers. Beim Juwelier nachgefragt, versicherte dieser, dass er gar kein Gold im Verkauf habe. Ähnlich gelagerte Fälle seien bereits mehrfach zur Anzeige gebracht worden.

Polizei ermittelt wegen versuchtem Betrug

Da die 64-Jährige glücklicherweise keine Zahlungen vorgenommen hat, entstand ihr kein finanzieller Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Warenbetrugs und des Ausspähens von Daten aufgenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel