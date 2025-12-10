Versuchter Betrug in Augsburg: Gefälschtes Gold an 64-jährige Frau geschickt

Augsburg – In der vergangenen Woche wurde eine 64-jährige Frau das Ziel eines versuchten Betrugs durch einen unbekannten Täter. Dieser versuchte, sie mit gefälschten Waren zu täuschen.

Paket enthielt gefälschten Goldbarren

Die betroffene Frau erhielt ein Paket mit einem vermeintlichen 10g Goldbarren sowie einer gefälschten Rechnung eines Juweliers. Beim Juwelier nachgefragt, versicherte dieser, dass er gar kein Gold im Verkauf habe. Ähnlich gelagerte Fälle seien bereits mehrfach zur Anzeige gebracht worden.

Polizei ermittelt wegen versuchtem Betrug

Da die 64-Jährige glücklicherweise keine Zahlungen vorgenommen hat, entstand ihr kein finanzieller Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Warenbetrugs und des Ausspähens von Daten aufgenommen.