Auseinandersetzung am Königsplatz: Zwei Männer vorläufig festgenommen, Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstandes
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Auseinandersetzung am Königsplatz: Zwei Männer vorläufig festgenommen, Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstandes

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, den 8. April 2026, entwickelte sich am Königsplatz in der Augsburger Innenstadt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei ermittelt nun, da der Vorfall zu mehreren rechtlichen Konsequenzen führen könnte.

Verbale Streitigkeit eskaliert

Gegen 01:45 Uhr gerieten ein 21-jähriger Mann mit polnischer und algerischer Staatsangehörigkeit und ein 27-jähriger eritreischer Staatsbürger in einen verbalen Streit. Die Auseinandersetzung entwickelte sich schnell zu einem körperlichen Konflikt zwischen den beiden Beteiligten.

Eingreifen der Polizei und mögliche Folgen

Beim Eintreffen der Polizeibeamten leistete der 27-Jährige Widerstand gegenüber den Einsatzkräften. Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige wurde aufgrund seines Verhaltens in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 21-jährigen Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 27-jährigen Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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