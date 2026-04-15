Blitzermarathon in Augsburg und Bayerisch-Schwaben – Hier müssen Sie besonders aufpassen

Breitenthal: St 2018
Bubesheim: St 2022, Abschnitt 520
Burgau: GZ 31
Deisenhausen: B16 und St 2019
Dürrlauingen: GZ 11
Dürrlauingen/OT Mindelaltheim: St 2025
Günzburg: B 16, mehrfach, sowie Donaustraße und St 1168 + St 2028
Ichenhausen: B16, Höhe V-Markt
Jettingen-Scheppach: St 2025
Kammeltal: St 2024, Egenhofen
Krumbach: B 300 beim Krumbad, Burgauer Straße und Talstraße (Schule)
Landensberg/OT Glöttweng: St 2510 (Augsburger Straße)
Leipheim: GZ 4Höhe Waldvogel
Leipheim: Theodor-Heuss-Straße
Neuburg: St 2023
Thannhausen: Fritz-Kieninger-Straße (Schule)
Ziemetshausen: B 300
Hier wird im Kreis Neu-Ulm geblitzt
Altenstadt: St 2031 innerorts, 50 km/h und St 2031 außerorts
Bellenberg: Tiefenbacher Straße
Buch, St 2018
Elchingen: NU13 außerorts und NU8
Illertissen, Staatsstraße 2018 (Abschnitt 150), außerorts, 100 km/h
Nersingen, Staatsstraße 2023 innerorts und St 2509 innerorts, sowie Ulmer Straße
Neu-Ulm: B10, Maybachstraße, Memminger Straße, Ringstraße (nordöstliche Fahrtrichtung bei der Bradleystraße), St 2023 innerorts, St 2029 (bei der Landstraße), Staatsstraße 2031, außerorts, Thalfinger Straße 103
Pfaffenhofen an der Roth: NU3 außer- und innerorts, Staatsstraße 2021 außerorts im 60 km/h-Bereich
Roggenburg: Staatsstraße 2019 außer- und innerorts
Senden:, NU3 und Staatsstraße 2031
Unterroth:, NU5
Vöhringen, Illertaltangente, innerorts,
Weißenhorn, NU17 (Schulweg) und St 2019 beides innerorts