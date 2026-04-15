Blitzermarathon in Augsburg und Bayerisch-Schwaben – Hier müssen Sie besonders aufpassen

Adelsried: Staatsstraße 2032



Biberbach: Kreisstraße A12



Bobingen: Krumbacher Straße,bei der Schule; Kreuzung Straßberger Straße / Krumbacher Straße



Diedorf: B300, Hauptstraße; B300, Höhe Kreisbauhof



Dinkelscherben/Häder: Kreisstraße A1,Kreisstraße A2



Gersthofen: Augsburger Str.



Gessertshausen: B300, Hauptstraße



Hennhofen: Staatsstraße 2027



Heretsried: Staatsstraße 2036



Maingründel: B300



Meitingen: Kreisstraße A29



Mittelneufnach: Staatsstraße 2026 Reichertshofen



Neusäß: B300; Kreisstraße A15



Schwabmünchen: Kreisstraße A17, ; Staatsstraße 2027 SMÜ-Untermeitingen; Staatsstraße 2035, Südspange; Staatsstraße 2035



Thierhaupten: Kreisstraße A26



Wehringen: Südliche Hauptstraße, bei Firma Interquell



Welden: Bahnhofstraße 23; Staatsstraße 2032



Zusmarshausen: Staatsstraße 2510

Die „Blitzstellen“ im Landkreis Dillingen/Donau

Aislingen/Weisingen: St. 2028, zwischen Aislingen und Weisingen (außerorts); Tempolimit: 70 km/h



Binswangen: St. 2033 (außerorts); Tempolimit: 80 km/h, im 70 km/h-Bereich, beim Riedschreiner Hof



Blindheim: B16, (außerorts); Tempolimit: 100 km/h



Dillingen: B16, (außerorts); Tempolimit: 100 km/h und St. 2033, beim Riedschreinerhof im 80 km/h-Bereich



Frauenstetten: St. 2027, zwischen Wertingen und Frauenstetten



Glött: St. 2028, zwischen Aislingen und Holzheim



Hohenreichen: St. 2381 und St. 2382



Holzheim: St. 2032 (außerorts)



Kicklingen: St. 2030 (innerorts) bei Kicklingen



Lauingen: Ludwigstraße



Syrgenstein: St. 2025



Wertingen: St. 2033



Wittislingen: DLG 7, zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen

Die Blitzer im Landkreis Günzburg

Breitenthal: St 2018



Bubesheim: St 2022, Abschnitt 520



Burgau: GZ 31



Deisenhausen: B16 und St 2019



Dürrlauingen: GZ 11



Dürrlauingen/OT Mindelaltheim: St 2025



Günzburg: B 16, mehrfach, sowie Donaustraße und St 1168 + St 2028



Ichenhausen: B16, Höhe V-Markt



Jettingen-Scheppach: St 2025



Kammeltal: St 2024, Egenhofen



Krumbach: B 300 beim Krumbad, Burgauer Straße und Talstraße (Schule)



Landensberg/OT Glöttweng: St 2510 (Augsburger Straße)



Leipheim: GZ 4Höhe Waldvogel



Leipheim: Theodor-Heuss-Straße



Neuburg: St 2023



Thannhausen: Fritz-Kieninger-Straße (Schule)



Ziemetshausen: B 300 Hier wird im Kreis Neu-Ulm geblitzt Altenstadt: St 2031 innerorts, 50 km/h und St 2031 außerorts



Bellenberg: Tiefenbacher Straße



Buch, St 2018



Elchingen: NU13 außerorts und NU8



Illertissen, Staatsstraße 2018 (Abschnitt 150), außerorts, 100 km/h



Nersingen, Staatsstraße 2023 innerorts und St 2509 innerorts, sowie Ulmer Straße



Neu-Ulm: B10, Maybachstraße, Memminger Straße, Ringstraße (nordöstliche Fahrtrichtung bei der Bradleystraße), St 2023 innerorts, St 2029 (bei der Landstraße), Staatsstraße 2031, außerorts, Thalfinger Straße 103



Pfaffenhofen an der Roth: NU3 außer- und innerorts, Staatsstraße 2021 außerorts im 60 km/h-Bereich



Roggenburg: Staatsstraße 2019 außer- und innerorts



Senden:, NU3 und Staatsstraße 2031



Unterroth:, NU5



Vöhringen, Illertaltangente, innerorts,



Weißenhorn, NU17 (Schulweg) und St 2019 beides innerorts

Blitzstellen im Allgäu und in weiteren Kreisen entnehmen Sie bitte den Angaben der Behörden. Fahren Sie bitte allgemein vorsichtig.