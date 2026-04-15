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Blitzermarathon in Augsburg und Bayerisch-Schwaben – Hier müssen Sie besonders aufpassen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.

Hier wird in Augsburg geblitzt

A8

Auf dem Kreuz 41

B17

Berliner Allee

Carl-Schurz-Straße 23

Donauwörther Straße

Eschenhofstraße

Friedberger Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Hirblinger Straße

Pferseer Unterführung

Sebastianstraße

Sommestraße 70

Staatsstraße 2035

Staatsstraße 2381

Stadionstraße

Stuttgarter Straße

Zum Fuggerschloß

Blitzer im Landkreis Augsburg

Adelsried: Staatsstraße 2032

Biberbach: Kreisstraße A12

Bobingen: Krumbacher Straße,bei der Schule; Kreuzung Straßberger Straße / Krumbacher Straße

Diedorf: B300, Hauptstraße; B300, Höhe Kreisbauhof

Dinkelscherben/Häder: Kreisstraße A1,Kreisstraße A2

Gersthofen: Augsburger Str.

Gessertshausen: B300, Hauptstraße

Hennhofen: Staatsstraße 2027

Heretsried: Staatsstraße 2036

Maingründel: B300

Meitingen: Kreisstraße A29

Mittelneufnach: Staatsstraße 2026 Reichertshofen

Neusäß: B300; Kreisstraße A15

Schwabmünchen: Kreisstraße A17, ; Staatsstraße 2027 SMÜ-Untermeitingen; Staatsstraße 2035, Südspange; Staatsstraße 2035

Thierhaupten: Kreisstraße A26

Wehringen: Südliche Hauptstraße, bei Firma Interquell

Welden: Bahnhofstraße 23; Staatsstraße 2032

Zusmarshausen: Staatsstraße 2510

Die „Blitzstellen“ im Landkreis Dillingen/Donau

Aislingen/Weisingen: St. 2028, zwischen Aislingen und Weisingen (außerorts); Tempolimit: 70 km/h

Binswangen: St. 2033 (außerorts); Tempolimit: 80 km/h,  im 70 km/h-Bereich, beim Riedschreiner Hof 

Blindheim: B16, (außerorts); Tempolimit: 100 km/h

Dillingen: B16, (außerorts); Tempolimit: 100 km/h und St. 2033, beim Riedschreinerhof im 80 km/h-Bereich

Frauenstetten: St. 2027, zwischen Wertingen und Frauenstetten

Glött: St. 2028, zwischen Aislingen und Holzheim 

Hohenreichen: St. 2381 und St. 2382

Holzheim: St. 2032 (außerorts)

Kicklingen: St. 2030 (innerorts) bei Kicklingen 

Lauingen: Ludwigstraße 

Syrgenstein: St. 2025

Wertingen: St. 2033

Wittislingen: DLG 7, zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen

Die Blitzer im Landkreis Günzburg

Breitenthal: St 2018

Bubesheim: St 2022, Abschnitt 520

Burgau: GZ 31

Deisenhausen: B16 und St 2019

Dürrlauingen: GZ 11

Dürrlauingen/OT Mindelaltheim: St 2025

Günzburg: B 16, mehrfach, sowie Donaustraße und St 1168 + St 2028

Ichenhausen: B16, Höhe V-Markt

Jettingen-Scheppach: St 2025

Kammeltal: St 2024, Egenhofen

Krumbach: B 300 beim Krumbad, Burgauer Straße und Talstraße (Schule)

Landensberg/OT Glöttweng: St 2510 (Augsburger Straße)

Leipheim: GZ 4Höhe Waldvogel

Leipheim: Theodor-Heuss-Straße

Neuburg: St 2023

Thannhausen: Fritz-Kieninger-Straße (Schule)

Ziemetshausen: B 300

Hier wird im Kreis Neu-Ulm geblitzt

Altenstadt: St 2031 innerorts, 50 km/h und St 2031 außerorts

Bellenberg: Tiefenbacher Straße

Buch, St 2018 

Elchingen: NU13 außerorts und NU8 

Illertissen, Staatsstraße 2018 (Abschnitt 150), außerorts, 100 km/h

Nersingen, Staatsstraße 2023 innerorts und St 2509 innerorts, sowie Ulmer Straße

Neu-Ulm: B10, Maybachstraße, Memminger Straße, Ringstraße (nordöstliche Fahrtrichtung bei der Bradleystraße), St 2023 innerorts, St 2029 (bei der Landstraße), Staatsstraße 2031, außerorts, Thalfinger Straße 103 

Pfaffenhofen an der Roth: NU3 außer- und innerorts, Staatsstraße 2021 außerorts im 60 km/h-Bereich

Roggenburg: Staatsstraße 2019 außer- und innerorts

Senden:, NU3 und  Staatsstraße 2031 

Unterroth:, NU5 

Vöhringen, Illertaltangente, innerorts, 

Weißenhorn, NU17 (Schulweg) und St 2019 beides innerorts

Blitzstellen im Allgäu und in weiteren Kreisen entnehmen Sie bitte den Angaben der Behörden. Fahren Sie bitte allgemein vorsichtig.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
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