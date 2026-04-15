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ESV Kaufbeuren trennt sich von fünf weiteren Spielern

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ESV Kaufbeuren treibt nach dem Abstieg in die Oberliga die Planungen für die Saison 2026/2027 weiter voran und gibt fünf weitere Abgänge bekannt.

Von den Veränderungen betroffen sind vor allem Spieler, die während der laufenden Saison zum Team gestoßen waren. So verlassen Dominik Groß, Brent Raedeke, Vincent Schlenker und Travis Turnbull den Klub.

Auch Zawatsky geht

Ebenfalls nicht mehr Teil des künftigen Kaders ist Alec Zawatsky, der bereits zu Saisonbeginn zu den sogenannten „Jokern“ zählte. Damit setzt der ESV Kaufbeuren den personellen Umbruch in der Mannschaft konsequent fort.

mehr vom ESVK:

ESV Kaufbeuren trennt sich von Kontigentspielern

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