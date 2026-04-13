ESV Kaufbeuren trennt sich von Kontigentspielern

Bereits am Freitag hat der ESV Kaufbeuren mit Sebastian Buchwieser seinen neuen Cheftrainer präsentiert, wenig später wurden auch die ersten Abgänge bekanntgegeben.

Parallel zur Trainerentscheidung treibt der Verein auch die Kaderplanung voran. Mit sechs Kontingentspielern stehen die ersten Abgänge fest: Joe Cassetti, Dartagnan Joly, Henri Kanninen, Tyson McLellan, Jonny Tychonik und Cody Porter werden den Club verlassen.

Weitere Personalentscheidungen sind bereits in Vorbereitung. Der ESVK befindet sich mit einigen Spielern noch in Gesprächen, während andere bereits für die kommende Saison unter Vertrag stehen.