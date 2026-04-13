Foto: ESVK
mehr EishockeyKaufbeuren
Weniger als 1 Min.Lesezeit

ESV Kaufbeuren trennt sich von Kontigentspielern

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Bereits am Freitag hat der ESV Kaufbeuren mit Sebastian Buchwieser seinen neuen Cheftrainer präsentiert, wenig später wurden auch die ersten Abgänge bekanntgegeben.

Parallel zur Trainerentscheidung treibt der Verein auch die Kaderplanung voran. Mit sechs Kontingentspielern stehen die ersten Abgänge fest: Joe Cassetti, Dartagnan Joly, Henri Kanninen, Tyson McLellan, Jonny Tychonik und Cody Porter werden den Club verlassen.

Weitere Personalentscheidungen sind bereits in Vorbereitung. Der ESVK befindet sich mit einigen Spielern noch in Gesprächen, während andere bereits für die kommende Saison unter Vertrag stehen.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger in Augsburg

0
Augsburg – Seit Dienstag, den 14. April 2026, wird...
Polizei & Co

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
Polizei & Co

17-Jähriger wegen Körperverletzung nach Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt festgenommen

0
Augsburg (ots) - In der Innenstadt von Augsburg kam...
Newsletter

Horrorcrash auf der A9 bei Holledau: 21-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall

0
Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch...
Vermischtes

Mindestens neun Tote nach Schüssen an Schule in der Türkei

0
Bei einem Amoklauf an einer Schule in der Türkei...