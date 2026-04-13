mehr EishockeyMemmingen
1 Min.Lesezeit

Matchball für ECDC Memmingen – Indians drehen Spiel 5 bei den Hannover Scorpions

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Die ECDC Memmingen Indians haben sich in der Halbfinalserie eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem 5:3-Erfolg bei den Hannover Scorpions sicherte sich das Team von Trainer Daniel Huhn den wichtigen Matchball. Bereits am Dienstag kann vor heimischer Kulisse der Finaleinzug perfekt gemacht werden.

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie und lieferten sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. Chancen gab es auf beiden Seiten, Tore jedoch keine – das erste Drittel blieb torlos. Nach der Pause nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Die Gastgeber gingen zunächst durch Jordan Knackstedt in Führung, doch Memmingen antwortete prompt: Maxi Menner glich nur Sekunden später aus.

Trotz zweier Aluminiumtreffer der Indians zogen die Scorpions zwischenzeitlich auf 3:1 davon. Doch die Allgäuer zeigten Moral: Dominik Meisinger verkürzte, ehe Eddy Homjakovs den verdienten Ausgleich zum 3:3 erzielte. Spätestens jetzt hatten die Memminger das Momentum auf ihrer Seite.

Clever zum Sieg im Schlussabschnitt

Im letzten Drittel belohnten sich die Maustädter für ihre starke Leistung. Nikita Krymskiy brachte sein Team erstmals in Führung. In der Folge agierte Memmingen souverän in der Defensive, während Markus Lillich mit einem Treffer ins leere Tor den 5:3-Endstand besorgte.

Entscheidungsspiel am Hühnerberg

Mit dem Auswärtssieg haben sich die Indians den Matchball gesichert. Am Dienstag bietet sich nun die große Chance, die Serie vor eigenem Publikum zu entscheiden und ins Finale einzuziehen. Sollte dies nicht gelingen, käme es am Freitag zum entscheidenden Spiel sieben in der Wedemark.

mehr Eishockey:

ESV Kaufbeuren trennt sich von Kontigentspielern

Anzeige
Dominik Mesch
Dominik Mesch
Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
FC Augsburg

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute