Matchball für ECDC Memmingen – Indians drehen Spiel 5 bei den Hannover Scorpions

Die ECDC Memmingen Indians haben sich in der Halbfinalserie eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit einem 5:3-Erfolg bei den Hannover Scorpions sicherte sich das Team von Trainer Daniel Huhn den wichtigen Matchball. Bereits am Dienstag kann vor heimischer Kulisse der Finaleinzug perfekt gemacht werden.

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie und lieferten sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. Chancen gab es auf beiden Seiten, Tore jedoch keine – das erste Drittel blieb torlos. Nach der Pause nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Die Gastgeber gingen zunächst durch Jordan Knackstedt in Führung, doch Memmingen antwortete prompt: Maxi Menner glich nur Sekunden später aus.

Trotz zweier Aluminiumtreffer der Indians zogen die Scorpions zwischenzeitlich auf 3:1 davon. Doch die Allgäuer zeigten Moral: Dominik Meisinger verkürzte, ehe Eddy Homjakovs den verdienten Ausgleich zum 3:3 erzielte. Spätestens jetzt hatten die Memminger das Momentum auf ihrer Seite.

Clever zum Sieg im Schlussabschnitt

Im letzten Drittel belohnten sich die Maustädter für ihre starke Leistung. Nikita Krymskiy brachte sein Team erstmals in Führung. In der Folge agierte Memmingen souverän in der Defensive, während Markus Lillich mit einem Treffer ins leere Tor den 5:3-Endstand besorgte.

Entscheidungsspiel am Hühnerberg

Mit dem Auswärtssieg haben sich die Indians den Matchball gesichert. Am Dienstag bietet sich nun die große Chance, die Serie vor eigenem Publikum zu entscheiden und ins Finale einzuziehen. Sollte dies nicht gelingen, käme es am Freitag zum entscheidenden Spiel sieben in der Wedemark.

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