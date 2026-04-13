Heimserie gerissen | Ratiopharm Ulm unterliegt Bamberg deutlich

Nach sechs Heimsiegen in Serie mussten sich die Ratiopharm Ulm dem Brose Bamberg mit 73:89 geschlagen geben. Trotz eines guten Starts fanden die Gastgeber im weiteren Verlauf nicht mehr konsequent genug ins Spiel.

Die Ulmer starteten energiegeladen und setzten vor allem am offensiven Brett Akzente. Tobias Jensen überzeugte früh mit wichtigen Aktionen unter dem Korb, wodurch sich die Gastgeber zunächst Vorteile erspielten. Auch defensiv gelang es zeitweise, Ballverluste der Gäste zu erzwingen und in Punkte umzuwandeln.

Mit zunehmender Spielzeit kamen die Franken jedoch besser in die Partie. Besonders ihre Distanzwürfe sorgten für den Anschluss, sodass es zur Pause nur knapp aus Sicht der Ulmer stand. Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung dann zunehmend in Richtung der Gäste.

Ballverluste entscheiden die Partie

Im dritten Viertel häuften sich bei Ulm die Fehler. Bamberg nutzte diese konsequent aus, zog vorbei und setzte sich im Schlussabschnitt weiter ab. Während die Ulmer offensiv kaum noch Lösungen fanden, kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen bis zum Ende.

Bester Ulmer war Tobias Jensen mit 17 Punkten, sechs Assists und starker Effektivität. Auch Tommy Klepeisz punktete zweistellig.