Alexander Blank (Foto: Dietmar Ziegler für Presse Augsburg)
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Eishockey-Nationalmannschaft startet WM-Vorbereitung mit Panther-Duo

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet in die Vorbereitung auf die IIHF-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz. Bundestrainer Harold Kreis hat für die erste Phase 25 Spieler nominiert. Mit dabei sind auch Verteidiger Fabrizio Pilu und Stürmer Alexander Blank von den Augsburger Panther.

Zum Auftakt stehen zwei Länderspiele gegen Tschechien auf dem Programm. Gespielt wird am 16. April um 17:30 Uhr sowie am 17. April um 17:00 Uhr in Karlsbad. Beide Partien werden live bei MagentaSport übertragen.

Bereits am 13. April trifft sich das Team, ehe nach ersten Trainingseinheiten die Spiele als wichtiger Gradmesser dienen.

Mischung aus Erfahrung und Nachwuchs

Kreis setzt bei der Kaderzusammenstellung bewusst auf eine ausgewogene Mischung: „Ich freue mich auf den Start der WM-Vorbereitung mit einer guten Mischung im Kader für Phase 1. Es sind Spieler dabei, die die internationale Bühne bereits kennen und wissen, was auf diesem Niveau gefordert ist, gemeinsam mit jungen Akteuren, die sich empfehlen wollen. Auch im Trainerstab haben wir neue Gesichter dabei, deren Impulse uns in den kommenden Wochen weiterbringen werden. Die Spiele gegen Tschechien sind für uns der richtige Einstieg. Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns auf einem hohen Niveau fordert.“

Nach den beiden Partien kehrt die Mannschaft wieder nach Deutschland zurück, ehe die weitere Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fortgesetzt wird.

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